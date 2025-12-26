造勢晚會「舉槍」惹議 謝龍介：象徵鳴槍起跑、打擊黑金

▲ (圖/資料照片)

台南市 / 武廷融 綜合報導

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會昨(25)日舉辦歲末感恩餐會，國民黨副主席季麟連當場送上一把「玩具手槍」給國民黨立委謝龍介，為他參選台南市長造勢。不過謝龍介「舉槍」的畫面也引發爭議，對此，他今(26)日回應，送一把槍是代表鳴槍起跑，打擊黑金跟官商勾結，並且維護治安、守護城市的安全，謝龍介也強調沒有其他用意，「民進黨不需要轉移焦點」。

國民黨確定徵召立委謝龍介參選台南市長，昨日他參加台南市黨部退伍軍人委員會感恩餐會，國民黨副主席季麟卻突然送一把「玩具手槍」給謝龍介，還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，謝龍介當下似乎有些驚慌，不過仍將槍舉高響應。

不過這舉槍的畫面也引發爭議，謝龍介今日則回應，送槍的意義包含鳴槍起跑，還有要打擊黑金跟官商勾結，以及維護治安、守護城市的安全。謝龍介指出，民進黨台南市長初選打得火熱，但不需要用他來轉移焦點，「我知道民進黨很害怕想起現在的官商勾結非常嚴重，也很害怕想起88槍擊案，跟台南市的治安非常的敗壞，所以想要來轉移焦點」。

謝龍介強調，這把玩具槍就是代表鳴槍起跑，打擊黑金跟官商勾結，以及維護治安守護城市安全，沒有其他用意。至於日前才剛發生北捷隨機攻擊事件，這個時機點拿槍是否有些敏感？謝龍介則說「我已經講了鳴槍起跑就是這樣，不要再影射了，再影射就更敏感了」。

