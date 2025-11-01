造勢沒大人 林岱樺泣訴討公道

有意參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺1日於岡山舉行大型造勢活動，講到激動處時，她忍不住哽咽落淚。（洪靖宜攝）

爭取民進黨2026高雄市長提名的立委林岱樺，1日前進岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，但原訂出席的民進黨立委王義川、陳秀寶、黃秀芳及民進黨發言人卓冠廷全未現身，僅有高雄市議員高忠德站台助講。林炮轟檢調「拗我貪汙，實在是非常惡質」，並多次落淚哭喊「給正派的人一個公道」。其他藍綠勁敵也動作頻頻，跑攤、辦見面會，提前為選戰暖身。

林岱樺岡山造勢晚會主辦單位宣稱湧入3萬人。她演講時情緒激動說，因她民調衝第1，卻遭人抹黑，被檢調用助理費來追殺，「為了用助理費來糟蹋我，檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要拗我貪汙，實在是非常惡質」。

她提到，經過律師仔細比較，前後兩份筆錄不同，檢調要這麼粗魯、這麼拗蠻，用心計較要給岱樺的政治生命死亡，「拜託鄉親替岱樺討回公道，好不好？」

林岱樺更多次落淚，哭喊「拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道」，而她的母親早在活動開始前就已到場，在台下拿著手帕頻掩面哭泣，現場群眾紛紛大喊「加油」、「我們挺妳！」

原訂出席造勢晚會的民進黨立委王義川、陳秀寶、黃秀芳及民進黨發言人卓冠廷，最後均沒出席，僅有高雄市議員高忠德站台助講，不過高市議員陳善慧、張漢忠、黃飛鳳等人也上台力挺。

林岱樺受訪表示，現場排1萬張椅子座無虛席，自己忍了8個月，完全配合檢調及廉政會，因此鄉親對她都相當不捨，雖然沒有「大人」，但有支持者相挺。

不讓林岱樺專美於前，其他3名拚出線的綠委也出招，賴瑞隆1日辦政策說明會力邀立委郭國文等人站台，強調賴「零負評、無司法疑慮」；邱議瑩昨與青年座談並強調，將透過青年創意與活力，讓高雄成為實現理想的好地方；許智傑2日將在岡山辦見面會。國民黨立委柯志恩與基層搏感情，出席小港區公所重陽敬老等多場活動行程滿檔。