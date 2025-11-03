造勢活動正妹遭起底「民眾黨身分」 林岱樺：不必檢查黨證都能支持

一名正妹出現在民進黨立委林岱樺的造勢晚會，身分遭起底是前民眾黨立委蔡壁如帶出來的網紅「柯莉絲汀」。對此，林岱樺也做出回應了。（圖／洪靖宜攝）

民進黨立委林岱樺1日舉辦首場造勢晚會，表態爭取2026高雄市長提名，現場人數突破3萬人。沒想到，她在臉書分享的支持者照片中，一名手拿扇子的正妹身分遭起底，竟是前民眾黨立委蔡壁如帶出來的網紅「柯莉絲汀」。對此，林岱樺也做出回應了。

林岱樺1日在岡山舉辦造勢，以最謙卑的心報告，「深耕高雄25年的認真與打拚，更要承擔未來、守護我們的家，我們的高雄！」其中，讓人印象深刻的是臉書第1張照片，是一名身穿黑色洋裝，手拿「唯一支持林岱樺」扇子的正妹。

網紅四叉貓（劉宇）今（3）日在臉書踢爆，該名正妹網紅叫做「柯莉絲汀」，是民眾黨蔡壁如帶出來的，曾在去年12月接受《中評社》訪問，當時透露約在2個月前獲邀加入民眾黨，擔任創新創業委員會代言人，未來不排除參選當美女刺客。

對此，林岱樺在臉書發文回應，喊話要把台灣的力量做大、把餅做大，要能海納百川，才能壯大台灣，強調「林岱樺的造勢活動，歡迎各黨、各派、各界人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支持林岱樺的心聲」，她希望台灣的力量可以因為「加法」而越來越大，不要因為「減法」而越來越小。

貼文曝光後，引發一番討論，不少支持者紛紛喊出：「林總提升氣度，可以準備2028了」、「2026林岱樺高雄市長最強人選」、「第一名的民意代表」、「岱樺加油，有風度、有格局，林市長好！」

