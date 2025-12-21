造勢湧7萬人！許智傑喊打造「AI首都」：民調差1%黃金交叉

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委許智傑今天（21日）在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢活動，現場湧入7萬人。許智傑表示，要將高雄打造成「AI首都」，並指自己的民調只差1%就黃金交叉，「我們的雪球越滾越大，再滾一圈就是最大！」而他就是能代表民進黨顧好高雄的最強人選。

許智傑21日在鳳山造勢。（圖／翻攝許智傑臉書）

許智傑登台時表示，先為日前台北發生攻擊事件的受害者默哀。發生這起震驚全國的事件，他也感到震驚、憤怒、哀痛，誰都不願意看到國人同胞遇到這樣的事情。面對社會亂象，他深深感受到，倫理道德、品德教育的重要性，社會追求科技、經濟、進步的同時，「我特別想推動品德教育，內心的涵養；宗教教育，心靈的寄託。這幾年，台灣、美國、澳洲，都曾發生攻擊事件，這是我們應該重視的，這也是他大學之後，攻讀教育、曾經身為老師，很深的感觸。」他希望學校、家庭教育，宗教、社會教育，減少社會的尖酸刻薄，網路霸凌，以及暴戾之氣，讓我們的孩子更有禮貌、涵養、懂得感恩，這個部分，他一定比一般的縣市長更大力推動，讓社會要更好，不分年紀大小、財富多寡，只要肯打拚，都是男子漢。希望台灣人的老實、忠厚、實在，讓世界知道，台灣除了台積電以外，也能展現台灣人的善良和親切，台灣最美麗的風景，還有台灣人的品德。

許智傑說，他要帶領高雄飛向全世界，「感謝謝長廷市長、陳菊市長、陳其邁市長，讓高雄變更好、更美麗。」他透露，有很多媒體問他，造勢活動有請哪些大咖？「對他來說，現場台上台下，所有兄弟姐妹都是最大咖！」他希望延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感。黃仁勳盛讚，高雄市世界數位孿生城市的典範 延續其邁市長的強項，「我最專業，讓高雄變成台灣的AI首都。」

許智傑指出，自己擔任鳳山市民代表、縣議員、鳳山市長、立法委員，除了在台大讀書和當兵時，一生幾乎都在家鄉高雄，「在座各位都是最愛高雄的人，都是高雄最愛的人」。高雄進步的腳步不能停歇，面對下一個四年，需要一個有遠見、創意、行動力的市長，「我是唯一有地方行政首長經驗的領導者，一定是大家最好的選擇！我的遠見，為高雄擘劃藍圖；我的創意，為高雄帶來新意；我的行動力，為高雄帶來許多新的契機。」

許智傑21日在鳳山造勢，主辦單位喊現場湧入7萬人。（圖／翻攝許智傑臉書）

許智傑強調，一旁的三井百貨公司，就是最好證明，10幾年前，他就曾跟鳳山市民說，希望這裡要有大百貨公司，他克服困難、做很多努力，才有今天的成果， 這個過程也要感謝其邁市長幫助，這就是遠見、創意、行動力「沒有許智傑，三井LaLaport就不會到鳳山，黃埔新村已經被拆掉，我把最有歷史文化眷村保留下來，還讓高科大變成全台灣最大科技大學，這都是智傑從政對高雄貢獻的一部份，中央、地方一條心努力的結果。」

許智傑說，他已為高雄爭取超過25條直飛航線，讓觀光客、商務客、高加值貨運來往更方便，他和南高屏生活圈的立委們，要再爭取一個24小時無宵禁機場。另外，再過沒多久，他有機會爭取，高雄、桃園接駁機付費，方便南高屏人民出國，以後直接在高雄出境，這是未來高雄越有發展的遠見、創意、行動力。

許智傑表示，希望未來高雄成為科技、經濟、魅力、歡喜的城市，「智慧高雄，截然不同！」他可以帶領高雄邁向國際化、智慧的未來，陳其邁招商台積電，鴻海加碼投資高雄、亞洲新灣區、半導體S廊帶，我們有絕佳的科技產業建設，他希望落實AI首都政見，推動AI產業應用深化、培育科技人才。高雄已有數位孿生城市基礎，他希望設計一個AI小秘書，把高雄數位化，讓高雄成為台灣各大城市學習的典範，甚至將經驗推向全世界，讓高雄變成名副其實的智慧城市、AI首都。運用AI協助企業節省成本，讓企業更賺錢，AI軟體應用需要很多人才，串聯各大學成立AI培訓基地，創造就業機會，讓年輕人不用北漂，用AI把年輕人帶回高雄上班。

許智傑強調，高雄可以串聯台南、屏東、澎湖，打造台灣第二大生活圈，建立500萬人口區域經濟體，致力南台灣共榮發展；打造24小時無宵禁機場，帶領南高屏飛向全世界。捷運往北接到台南，往南接到屏東；推到南部版五楊高架，紓解未來南部半導體S廊帶帶來的龐大車流，確保產業運輸與通勤順暢；爭取國際郵輪定點停靠，從港灣到國際，迎接國際觀光客。大旗美地區變成溫泉觀光特區，提升東高雄醫療品質，架構AI住宅整合平台，讓年輕人有房子住，住得安心，推廣AI智慧醫療系統深入社區。打造北高雄科技副都心、單一窗口市民服務中心，高雄準備要飛，讓高雄變成台灣最好的城市，讓高雄飛向全世界，讓全世界人看到高雄。

有意角逐民進黨高雄市長初選提名的立委許智傑，21日在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢。（報系資料照）

許智傑說，現在就要進入最關鍵時刻，剩下最後一個月，「根據最新的民調，智傑只差1%就黃金交叉，我們的雪球越滾越大，再滾一圈就是最大了，智傑就是代表民進黨顧好高雄最強的人選！」

