造勢破萬人！林岱樺曝民調第一「被追殺」

▲林岱樺透露，她的民調第一名，也因此被攻擊、被檢調追殺。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委林岱樺今（22）日前往旗山舉辦大型造勢活動，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。林岱樺透露，她的民調第一名，也因此被攻擊、被檢調追殺，而她也允諾，若她當市長，首先會解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰更要重賞，民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高100萬的破案獎金。

林岱樺下午4時在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長，旗山場造勢」，現場湧現大批人潮，主辦單位也宣布，有2萬名民眾前來相挺。

林岱樺致詞時表示，因為她的認真打拚，民調衝到第一名，也因此這段時間，她被人攻擊、被人抹黑、被檢調來追殺。她說，市長初選就如一場馬拉松比賽，原本要比較的是政見、是人格、是對高雄的願景，但這一場馬拉松比賽，別人能有啦啦隊，可以有派系大咖站台，卻不准派系大咖替她站台，他們以為這樣可以打倒她，「有志氣有勇氣的高雄人，衝破派系封鎖線，3萬人在岡山站出來挺岱樺、創造前所未有的高雄奇蹟，讓全台灣看到有情有義的高雄人，今天，有情有義的高雄人也在旗山，站出來挺岱樺，未來每一天，我們要在每一個地方勇敢站出來，市民做主、市民最大」。

林岱樺說，因為看到她遙遙領先跑在第一名，所以，檢調配合惡質的媒體，用了整整8個月的時間、用盡各種手段要讓她斷手斷腳，以不法不實的起訴來打壓她、還用起訴書不存在的曖昧簡訊來糟蹋她，「斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對岱樺下封口令，各位鄉親，這就是所謂的殺人還要滅口」。

林岱樺提到，鄉親用25年檢驗她，證明她是一個清清氣氣、清清白白的人，她不曾用特權包工程炒地皮，也不曾利用派系包山包海吃銅吃鐵，「檢調要來糟蹋我，天公伯仔不同意、咱鄉親也不同意，大家說對不對？」

▲林岱樺今在旗山舉辦大型造勢活動。（圖／林岱樺辦公室提供）

林岱樺表示，她為民進黨開疆闢土、有情有義，只有一個卑微的請求，請求給她一個公平的對待，一個公平的競爭環境，而大旗美地區好山好水，但現在最出名的，是國民黨糟蹋的「美濃大峽谷」，所有的垃圾都倒在旗美地區，國民黨拿這來政治攻擊，罵來罵去，在大家罵來罵去時，只有她站出來，邀請中央和地方的官員、所有的業者召開座談會，要求中央提供合法的所在做掩埋場。

林岱樺說，她對大旗美鄉親的承諾，就是四個字：安居樂業，她當市長，一定親自驗收防洪水利工程，旗山美濃六龜地區，不要再發生去年颱風，所造成的淹水事件；她當市長，首先解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰更要重賞，民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高100萬的破案獎金，「讓全體市民一起來守護好山好水的故鄉，好不好？」

林岱樺提到，她當市長，上任3個月內完成大旗美休閒遊憩區的規劃，交通會通，觀光客才會進來，觀光客進來，財源才會滾滾來，年輕人才會留下來，她會以最先進的無人駕駛電動公車，不只節能減碳，還要把觀光客載進來，拓寬道路、點亮路燈，讓旗美地區白天漂亮、晚上更美，讓鄉親賺大錢，讓年輕人有出路。

林岱樺指出，最先進的無人駕駛觀光公車，會走進旗山糖廠、會走進美濃客家文物館，會走進六龜溫泉，也會走進著名的佛寺，完整的觀光路線，會讓鄉親賺大錢，讓年輕人有出路。

林岱樺說，高雄市有九家市立醫院，市立醫院就是高雄市民健康的靠山，她當市長，65歲以上的長輩，每人贈送一個智慧健康手錶，「不是要讓你看時間，是要幫你顧健康！岱樺當市長，等於多一個孝順的女兒，健康手錶24小時看護，這樣的岱樺市長最貼心、最孝順」。

「天公伯仔，會替咱主持公道和正義！岱樺跟萬多人在這裡，拜託天公伯，給正派的岱樺一個公道，給高雄的未來一個公道！」林岱樺說，她沒靠大人、沒靠山頭，25年來都是在地鄉親父老，鼓勵、支持她，一步一步教她從立委到今天選市長，「拜託鄉親，在初選民調電話，全力支持咱自己的女兒、支持岱樺、支持大改革、支持高雄人」。

