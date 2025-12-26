造勢舉道具槍惹議！ 謝龍介稱打擊黑金 綠：製造對立

台北市 / 綜合報導

週三才受到國民黨正式徵召，參選台南市長的立委謝龍介，昨(25)日在造勢場合上，卻高舉藍營副主席季麟連送的道具槍，引發外界爭議，綠委林俊憲就批評，這是在製造對立，要求謝龍介道歉，不過謝龍介解釋，只是表達鳴槍起跑、打擊黑金，對於季麟連台上稱，槍是來自陸戰隊員的工廠，謝龍介也解釋其實是「玩具槍」。

國民黨副主席季麟連(12.25)說：「送這把槍，給我們謝龍介同志，讓他旗開得勝。」高舉道具槍，為要選台南市長的藍委謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連還親自為他裝彈，但只見曾任陸戰隊司令的季麟連，一度把道具槍彈匣裝反被謝龍介提醒。

立委(國)謝龍介(12.25)說：「授予小弟這一把槍，我們就是要打擊黑金。」說是要打擊黑金，但謝龍介還一度作勢扣上板機，但畢竟前陣子台北捷運北車、中山站，才發生隨機攻擊事件，謝龍介在造勢場合高舉道具槍，也引發綠委抨擊。

立委(民)林俊憲說：「我看了真的是傻眼，應該是相當敏感，政治人物呢應該富有最基本的，安定人心的一個責任，好像有一點就會鼓舞到，支持者之間對立的仇恨，就不用再凹了，你就道歉就好了。」

立委(國)謝龍介說：「(現場)情境是有一點感受到震撼，送的這個意思呢，就是要我們勇敢面對黑金，不需要再胡亂隱射。」但現場季麟連還聲稱，原本要帶一枝長槍但在高鐵上怕不方便，就拿一支最新的手槍，台上說明來源更受到質疑。

國民黨副主席季麟連(12.25)說：「這個手槍，也是陸戰隊隊員XXX工廠所做。」立委(國)謝龍介說：「(那是玩具槍嗎)哦是的，是前面有紅色的BB槍，是，是真的槍，那是真的就觸法了。」敏感時刻，藍營副主席送道具槍給市長候選人，要他鳴槍起跑，想拉抬氣勢之餘，也引發負面看法。

