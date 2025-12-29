造勢要他「開一槍」 綠議員：法辦謝龍介就是這麼簡單

記者李鴻典／台北報導

國民黨徵召藍委謝龍介參選2026台南市長，25日首場造勢活動，國民黨副主席季麟連當場送「手槍」給謝龍介，季還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，引發議論。民進黨台北市議員洪健益說，法律說得很清楚：像槍、會操作，就該扣押送驗。

季麟連現場組裝手槍，還邀請謝龍介「來開一槍」。（圖／翻攝畫面）

季麟連25日出席感恩餐會，親自送上手槍當禮物。海軍陸戰隊二級上將出身的他，直接在舞台上進行裝填彈夾等組裝，並發出碰撞聲響。裝好後，他轉頭邀請站在一旁的謝龍介說「開一槍」。造勢活動經常講得口沫橫飛的謝龍介，瞬間趨於尷尬，擠出微笑後，將槍舉高響應。

作勢舉槍後，現場隨即響起掌聲，季麟連喊話「我說謝龍介，你們說凍蒜好不好」，其他賓客也跟著響應。季麟連還表示，原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一枝最新的手槍，稱這枝手槍是陸戰隊員的工廠所做，此次送上手槍，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」。

季麟連現場組裝手槍，還邀請謝龍介「來開一槍」。（圖／翻攝畫面)打馬版

辦謝龍介就是這麼簡單。洪健益指出，日前謝龍介委員於公開場合持疑似真槍「舉槍造勢」，揚言「開一槍」，他說，從現場組裝清楚可見裝卸彈匣、拉槍機上膛等完整操作。這不是表演，是教壞囡仔大小！

洪健益表示，裝卸彈匣、拉槍機上膛，操作完整清楚，一句「道具」「非制式」就想想矇混過關？當然不行！

洪健益進一步表示，法律說得很清楚：像槍、會操作，就該扣押送驗。是不是有殺傷力，不是你說了算，是專業鑑定說了算。

洪健益說，正式要求警方立即介入、依法扣槍送驗、公開說明：該辦就辦，該起訴就起訴。依法送辦、秉公處理、勿枉勿縱。法律是給人遵守的，不是拿來參考的，不能選擇性執行，政治人物更不該拿人民安全當政治秀。

不良行為，請勿模仿！

