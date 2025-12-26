造勢「舉槍」遭綠嗆傻眼謝龍介：象徵「鳴槍起跑」打黑金

謝龍介回應是象徵鳴槍起跑、打擊黑金。（圖／東森新聞）





2026縣市長選戰國民黨在南二都率先起跑，出戰高雄的柯志恩，在鳳山成立後援會，宣示要贏回勝利。角逐台南的謝龍介，則獲得國民黨副主席季麟連贈送「手槍」，期盼他能火力全開。只是這一幕被綠營狂批，社會觀感不佳，令人傻眼，對此謝龍介趕緊澄清，重點在象徵鳴槍起跑、打擊黑金。

在台上裝填彈匣、拉滑套上膛，國民黨副主席季麟連在造勢場合送上手槍，甚至要求「開一槍。」

謝龍介雖然配合高舉手槍，但表情確實有點尷尬，這敏感的「吉祥物」，更被批評觀感不佳，但謝龍介說，這是為了打擊黑金文化，「送一把槍是第一鳴槍起跑，第二要打擊黑金，跟官商勾結，我看了真的是傻眼，這個舉止其實是非常不好，林委員當然他們兩位在初選，打得相當火熱，不需要轉移焦點」，林俊憲表示「龍介兄你就不用再拗了，你也是冤枉的啊，槍是別人拿給你的，你就道歉就好了，在那邊亂拗什麼。」

台南選戰藍綠持續加溫，另一方面，柯志恩代表國民黨，在高雄先就定位，立委（國）柯志恩vs．民眾：「加油加油，看一下看一下。」

掃市場、發年曆，柯志恩特地選在高雄最大行政區。立委（民）賴瑞隆vs．立委（國）柯志恩：「鳳山的勝利路，其實就是象徵著希望明年，我們也可以迎接來勝利，三年前我們來的時候，每個人都以為我們是炮灰，結果沒想到留下一個殘骸，請問一下柯志恩，你對高雄爭取了什麼政績，你對高雄的未來的願景，有什麼想法，到目前為止我們看不到。」

除了南二都之外，國民黨台中派誰來戰，隨著江啟臣、楊瓊瓔陸續表態，競爭態勢也跟著展開，江啟臣發出和前台中市長胡志強的合照，更寫下胡市長全力支持江啟臣，甚至現任市長盧秀燕施政簡報上，四個大字「新局啟程」，似乎暗示挺誰交棒傳承，2026藍營能否，翻轉南台灣守住中台灣，各有志者就戰鬥位置大展氣勢。

