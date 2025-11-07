造型致敬許光漢挨酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受

劉和然造型致敬許光漢。翻攝自臉書



2026新北市長選戰提前開打！繼民進黨立委蘇巧慧表態參選後，國民黨新北市副市長劉和然昨日（11/6）正式發布個人「定裝照」，宣布「準備好了」，展現參選氣勢。不過，其中一套造型致敬向藝人許光漢，引發網路熱議，被網友狂酸「哪來的自信？」對此，劉和然今（11/7）親上火線回應，表示感謝所有意見，未來會繼續用創意方式讓市政更貼近市民生活。

劉和然近日進棚拍攝全新形象照，為自己「升級定裝」，照片中他分別以穿著活力十足的大學T、幹練俐落的襯衫、正式西裝造型，以及輕鬆自然的休閒服等四種造型亮相，還有新北的城市棒球服，其中一組照片更向許光漢致敬，髮型、光線與姿勢酷似，意外掀起兩極反應。

針對外界議論，劉和然表示，許光漢是他非常欣賞的台灣優秀演員，專業、認真且自然有魅力，象徵台灣年輕世代的能量，這次造型只是想用比較輕鬆的方式向他致敬，也提醒自己在忙碌的市政工作中，要保持熱情與初心。

他說，謝謝大家的提醒與意見，他都虛心接受，未來我會繼續用創意的方式，讓市政更貼近市民生活。相信公共事務不應該遙不可及，也可以有溫度、有創意。他說新北市這幾年，也一直在努力，讓創新成為城市的日常，讓每一位年輕人都能被看見。

