造就「自由能源」 德國駐台代表鼓勵台灣實現能源獨立

能源議題攸關國家經濟，更牽動國家安全，被視為國家韌性的核心。德國在台協會處長狄嘉信(Karsten Tietz)今天(19日)在「能源獨立．國家韌性論壇」分享德國經驗，談及原本出於氣候考量的能源轉型，如何在烏克蘭戰爭後成為「自由能源」。狄嘉信也表示，能源轉型不應以淘汰特定能源為目標，而是務實地檢視各種能源可扮演的角色，追求最大的效益。

在地緣政治緊張升高的情況下，維持「能源獨立」成為重要戰略，德國、美國、南韓與日本等國近年都紛紛重新檢視能源戰略，以應對外部危機威脅。台灣人間魚詩社文創協會於19日舉行「能源獨立．國家韌性論壇」，邀請德國、美國與台灣的能源、軍事和外交領域專家，探討高度仰賴能源進口的台灣如何提升韌性。

論壇主持人、前總統府發言人谷辣斯．尤達卡(Kolas Yotaka)指出，能源議題早已超越環保範疇，成為攸關國家生存的核心議題。她表示，反核運動曾象徵對安全與正義的追求，但面對今日的科技競賽與安全挑戰，台灣需以更務實、開放的角度檢視能源選擇。

出席座談會的德國在台協會處長狄嘉信表示，德國的能源轉型最初是為了實現氣候目標，但也造就了德國在烏克蘭戰爭後更具備能源韌性。

俄烏戰爭是歐洲各國檢視其能源政策的重要分水嶺，這場戰爭讓德國備受衝擊；為了確保能源安全，德國原先在2022年底就要實現的無核家園目標，推遲至2023年才落實，如今德國已成為歐洲能源轉型的模範生，在2024年有超過一半的能源供應來自太陽能、風力等再生能源。

狄嘉信在會後接受央廣訪問時指出，多年來的綠色轉型努力有利於德國快速擺脫對俄羅斯能源進口的依賴，而且既綠色且自由的能源成為了德國能夠力挺烏克蘭的底氣。狄嘉信說：『(英文原音) 原本的綠色潔淨能源也成為了自由能源，因為它保障了我們能自由地做出支持烏克蘭的政治決定，而不必擔心俄羅斯會切斷我們的天然氣和石油供應。所以，現在綠色能源和自由能源合而為一了。』

狄嘉信並強調，當能源供應依賴其他國家，尤其不友好的國家，那麼最好努力實現能源獨立。狄嘉信指出，德國已明確選擇了廢核，但他認為，各國最終採取核能或再生能源都無妨，關鍵是在於降低對化石燃料的依賴，以強化能源自主及抵禦外部干涉。狄嘉信說：『(英文原音) 在德國，實現(能源獨立)的方法是擺脫化石燃料。我知道現在存在著關於核能和再生能源孰優孰劣的爭論。我只能說，兩者都比繼續依賴化石燃料好。當然，這很大程度上取決於個別國家的具體情況和周邊環境，只要這能維護自身的自由，使它們免受封鎖和其他干涉的影響。』 狄嘉信也在會中表示，德國與台灣皆面臨能源轉型挑戰，能源轉型不應以淘汰特定能源為目標，而是務實地檢視各種能源可扮演的角色，追求最大的效益。