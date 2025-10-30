造山者沒提的內幕！宣明智揭：聯電當年能成功關鍵是義隆葉儀晧

聯電榮譽副董事長宣明智今天出席義隆電子AI智慧園區總部上樑典禮。

觸控IC大廠義隆電子今日舉辦AI智慧園區總部大樓上樑典禮，聯電榮譽副董事長宣明智出席祝賀，他表示AI要滲透到每個人就要靠義隆，並揭露一段與義隆電子董事長葉儀晧有關，但電影《造山者》中漏掉沒提到的故事。

觸控IC大廠義隆電子今日舉行AI智慧園區總部大樓上樑典禮，聯電榮譽副董事長宣明智出席祝福，他表示：「Ai是大趨勢，還不知道什麼時候會停止。」尤其近期輝達市值超過5兆美元，全球各地也不斷佈建算力中心，AI產業蓬勃發展。

義隆電子董事長葉儀晧、聯電榮譽副董事長宣明智一起出席義隆AI智慧園區總部大樓上樑典禮。

宣明智指出，AI要能讓每個人使用，滲透到每個點，關鍵就要靠義隆電子的邊緣AI，並大讚：「這是義隆的強項。」

他也提到與義隆電子董事長葉儀晧的往事，宣明智表示，造山者講了很多故事，但漏掉了一些。「當初聯電的成功讓台灣半導體發展有後面的故事，不過聯電的成功有很大的功勞是葉董（葉儀晧）。」宣明智回憶，聯電開始營運的第二年，營收成長了五倍，獲利率32.3%。「就是因為葉董在工研院電子所搞電話機設計。」他還笑稱：「以前人家都以為我們是一間跛腳、會死掉的公司，還好有他們。」



