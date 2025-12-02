造山者溫哥華放映 導演蕭菊貞盼激勵台灣繼續壯大

（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）紀錄片「造山者」近日在溫哥華舉行放映會，導演蕭菊貞以視訊與觀眾交流。她表示，拍片時並沒想到後來發生一系列國際地緣政治震盪；很高興能以這部電影回望過去、面對現在、提問未來，激勵台灣繼續壯大、開創新機會。

台灣半導體發展史紀錄片「造山者－世紀的賭注」（A Chip Odyssey）上週六在溫哥華放映，吸引逾200名觀眾入場，迴響熱烈。第一代台灣移民謝明珠和王美琴對於影片展現的台灣精神特別有感。

謝明珠說：「那時候很多人都不懂半導體、不相信台灣能有創造甚麼奇蹟，但大家只有一個意念：『只許成功，不許失敗』，這也反映出我們台灣移民在海外拼搏的精神。」

王美琴也說：「看到了很多人努力推動、克服困難的過程，當年那些科技前輩用青春、用膽量、用生命完成了不可能的任務，真的很感動。」

移民二代黃斐琳看到電影提到美國援助台灣的年代，想到她的爺爺就是當年負責協助處理美援事務的人，追憶起爺爺那一輩人的兢兢業業。「我相信那種堅韌毅力就是台灣的DNA，造山者們前仆後繼、生生不息，我們一定可以守護好台灣。」

蕭菊貞透過視訊接受觀眾們的「拷問」。她說沒想到海外的朋友對這一段跨越半世紀以上的歷史敘事有很多深刻的想法。「真的很棒，代表無論我們在世界哪一個角落，我們每個人都能說好台灣的故事。」

這場放映會由加拿大亞裔活動協會主辦，協會負責人吳權益長年在加拿大介紹台灣文化、牽繫台加關係，他說，「現在許多加拿大人都聽過台灣的名字了，可能也都知道台灣夜市、珍珠奶茶很有名，海外台灣人是不是可以再進一步幫助世人認識台灣呢？」

吳權益表示，「台積電是很好的切入點，我相信很多台灣人都不太清楚台灣半導體產業的發跡史，這部電影讓我們認識自己，然後可以驕傲地向別人介紹自己。」

蕭菊貞也說：「全世界的人都在用手機、用電腦，汽車行駛、工廠運作、醫療診治等，這背後的算力是誰打造出來的？台灣和世界的連結其實已經緊密烙印在生活中了。我們要讓更多人知道台灣土地面積雖然僅占全球陸地面積的萬分之2，但卻掌握了全世界的算力運作。」

蕭菊貞坦言開拍這部紀錄片時沒想到後來發生一系列國際地緣政治震盪，但「正如當年前輩們的想法：我們不得不成功。如今半導體產業和台灣是命運共同體，生活在台灣的人都要面對這個課題、共同承擔這個責任。」

駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞表示，當年台積電在不被看好情況下茁壯，最終開出燦爛花朵；如今面臨新的國際時局，相信人民守護台灣的心不變，一定會突破困境而成功。（編輯：陳慧萍）1141202