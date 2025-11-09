造山者美東首映 導演蕭菊貞：台灣成功經驗旅程

（中央社記者廖漢原紐約9日專電）台灣半導體發展史紀錄片「造山者」今天在紐約舉行美東地區首映，導演蕭菊貞形容，當時一顆種子變成現在一片森林，甚至把台灣成功經驗帶回美國，這是非常動人的旅程。

「造山者」在美西舊金山、亞利桑那州鳳凰城、史丹佛大學與加州大學洛杉磯分校首映後，8日在紐約時報廣場Regal電影院舉行美東地區首映，導演蕭菊貞與製片人蔣顯斌、陳添順、駐紐約辦事處公使張麗賢等出席。

現場吸引不少大紐約地區台僑與民眾出席觀影，回顧台灣由早期電子產業升級到半導體的重要人物，以及時代考驗中無畏挑戰與失敗，堅持創新研發的刻苦精神。

蕭菊貞在映後分享會說，拍攝紀錄片的內容橫跨近50、60年，拍到很多人的回憶，訪問台灣第一代科技工程師，很多人分享故事後都表示，希望台灣認識的半導體歷史不只是台積電，還有前面快被遺忘的前輩。

她說，這些人當台灣國家有難時，1971年退出聯合國，很多人移民離開台灣，有些人選擇由美國回台灣，有些人選擇要守住，讓台灣更強大，後代可以安身立命，這樣的精神才是真正的造山者精神。

也有台灣第一代科技先行者的後代出席活動，見證前人努力推動時代前進，不少觀眾頻頻拭淚。蕭菊貞說：「當時一顆種子變成現在一片森林，甚至把台灣成功經驗帶回美國，這是非常動人的旅程。」

文化人蕭菊貞、網路人蔣顯斌與科技人陳添順因緣際會攜手打造造山者，拍攝期間除了與時間賽跑，還得連結失序的國際時事。

蔣顯斌提到，原本要拍歷史片，越來越時事題材，因為世界局勢不斷變化，開拍時遇疫情，全球晶片需求爆量，台灣升到世界頭條；也沒想到中美貿易戰升級為科技戰，地緣政治持續升溫，人工智慧橫空出世，台灣成為世界依賴的小島，也沒想到川普（Donald Trump）當選美國總統。

他說，5、6年下來，取得重要口述歷史訪談，與時間賽跑，一邊拍第一代功臣也陸續過世。這不僅是一部紀錄片，也是向過去致敬、向未來發問的行動。

「造山者-世紀的賭注」將陸續在哥倫比亞大學及歐洲等地放映。（編輯：張芷瑄）1141110