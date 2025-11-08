「造山者」史丹福放映 台灣半導體傳奇引共鳴
描繪台灣半導體產業崛起歷程的紀錄片「造山者－世紀的賭注，A Chip Odyssey」11月5日晚間在史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）舉行電影放映會，吸引滿場觀眾出席。活動由駐舊金山經文辦事處與胡佛研究院印太地區台灣計畫（Project on Taiwan in the Indo-Pacific Region）及史丹福台灣研究計畫（Taiwan Program, APARC）共同主辦。現場座無虛席，氣氛熱烈。
駐舊金山經文處處長伍志翔致詞表示，「造山者」記錄的不僅是科技的進程，更是台灣精神的縮影。他指出，半世紀前一群年輕的台灣工程師遠赴美國學習積體電路技術，肩負使命將技術帶回家鄉，開啟了台灣成為全球高科技樞紐的旅程，今天台灣的半導體產業已成為矽谷與世界的橋梁，象徵著自由、創新與合作的價值。伍志翔說，感謝胡佛研究院與史丹福亞太研究中心長期支持台灣議題，在矽谷放映這部片，意義非凡。
胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）表示，台灣的半導體奇蹟是科技、制度與民主價值融合的成果，這部片提醒大家，自由社會中的創新力量，能如何改變全球科技版圖，也啟發世人思考民主與科技的交匯。
紀錄片導演蕭菊貞表示，「造山者」歷時近六年完成，片名取意在山中造山，象徵台灣工程師一代代的堅持與信念。她感性地說，這部片聚焦山後的人文故事，如那些早年背著國旗出國學習的工程師，他們的勇氣與信念，是台灣奇蹟的根。
影片重現了1970年代台灣從無到有建立半導體基礎的艱辛歷程，也串起跨世代台商、留美學人與矽谷工程師的心路。
觀眾動容，看到台灣人的力量。放映現場觀眾反應熱烈，不少人觀影後表示深受感動。史丹福大學台裔留學生張同學說，這部片讓他重新認識台灣在全球供應鏈中的角色，不只是晶片，更是價值的傳承。
此次活動由胡佛研究院亞太研究中心資深研究員Karen Eggleston開場，並由紀錄片製片人陳添順（Ben Chen）與蔣顯斌（Ben Tsiang）參與座談，分享從企業家到文化推手的心路歷程，駐舊金山經文處新聞組長郭卉蓁等出席，活動在觀眾掌聲中落幕。
「造山者」目前已在台灣各大院校巡迴播映，史丹福場為北美重要放映之一，也象徵台灣故事在國際學術與科技圈持續發聲，更多全球公播表單等相關訊息可上網了解，網址：https://docs.google.com/forms/d/1YhLixMF6dSmtFLOlcEqV8gs1bi9rIUzCOJaqeFVd83w。
