《造山者》曼谷首映獲迴響 駐泰代表藍夏禮談文化外交新思維

【看見泰國 VisionThai】台灣半導體紀錄片《造山者》(A Chip Odyssey)日前在曼谷舉行東南亞首映活動，吸引泰國產官學界、外賓及台商踴躍參與。這部記錄台灣半導體產業崛起的紀錄片，由在泰台北經濟文化辦事處擔任指導單位，與當地台商郭修敏、鄭紹敏(Linda Cheng)、林珠玲(Juling Patra Chirathivat)等人合作主辦。駐泰代表藍夏禮會後接受《Vision Thai看見泰國》專訪時表示，這次活動是官民理念不謀而合的成果，透過紀錄片讓泰國社會了解台灣半導體產業背後的創新與韌性精神，有助於深化台泰經貿合作。

《造山者》曼谷首映會TK Park場（左起）TK Park總監Assarin Nonthihathai、泰國台灣聖通（金色陽光）基金會董事Fanny Ho、駐泰代表藍夏禮、導演蕭菊貞、Trend Marble執行長林珠玲、聯合出品人沈邑穎、司儀袁家珮（來源：TK Park）

《造山者》曼谷首映會River City Bangkok(RCB)場（左起）RCB董事總經理Linda Cheng、聯合出品人沈邑穎、駐泰代表藍夏禮與夫人、導演蕭菊貞、曼谷市副市長Sanon Wangsrangboon、AIT亞洲理工學院校長李百祺、司儀Sharon Yuan、RCB行銷業務總監Toby Lu（來源：曼谷河城）

官民協力水到渠成 台商發起獲代表處支持

藍夏禮說明活動緣起時指出，這是一場「水到渠成」的合作。代表處正思考如何將這部入圍金馬獎最佳紀錄片的作品推向海外，而泰國台灣聖通（金色陽光）慈善基金會董事長郭修敏初次觀影後深受感動，數度熱淚盈眶，主動發起這次公益放映。雙方一拍即合，並獲得在泰台商團體熱烈響應，由世華工商婦女企管協會泰國分會、拉加邦台商聯誼會、吞武里台商聯誼會、曼聯台商聯誼會、春武里台商聯誼會、北覽台商聯誼會、華商經貿聯合會、工廠警察協會共同協辦。'

媒體夥伴《Vision Thai 看見泰國》創辦人李致德，他回憶：「當時在第六屆海外十大傑出青年頒獎觀影活動與郭董事長一起觀影，她當場就說要把這部片帶到泰國，沒想到短短數月就真的實現了，她的行動力令人佩服。」

泰國台灣聖通慈善基金會董事長郭修敏與《Vision Thai看見泰國》創辦人、第六屆海外十大傑出青年得主李致德於曼谷放映會上合影（來源：看見泰國）

本次活動於2月7日至8日在曼谷centralwOrld的TK Park與昭披耶河畔的曼谷河城(River City Bangkok)舉行四場放映。河畔場次特別規劃為戶外星空電影院，搭配專業無線耳機設備，讓觀眾在河景夜色中觀賞傳奇作品。

駐泰代表藍夏禮於曼谷河城場致詞（來源：曼谷河城）

《造山者》由金馬獎最佳紀錄片導演蕭菊貞執導，CNEX聯合出品、資深媒體人蔣顯斌與陳添順監製，耗時5年製作、訪談80位關鍵人物。紀錄片深入訪談台積電創辦人張忠謀等產業關鍵人物，呈現台灣工程師在技術封鎖、資源有限的困境下，如何憑藉決心與毅力打造出世界級的半導體產業。這部片不僅是產業發展史，更是台灣人韌性與創新精神的縮影。

美麗、創新、韌性 台灣經驗助泰國產業升級

談到紀錄片對台泰經貿的潛在幫助，藍夏禮引用他日前接受泰國《泰叻報》(Thairath)專訪時的總結，認為台灣對泰國的意義可以用三個關鍵字概括：「美麗、創新、韌性」。他指出，「泰國擁有東南亞重要的工業基礎，但近年面臨經濟轉型壓力，急需注入新動能重新出發，而台灣在半導體、精密製造等領域的創新能力與韌性精神，正好能協助泰國產業升級。」

文化外交新思維 職場精神也是軟實力

到任約半年的藍夏禮，將這場活動視為任內推動台泰文化交流的重要起點。他提出突破傳統框架的觀點，強調「文化」不應侷限於藝術展覽、書展或電影節，台灣的商業模式、工作態度與職場文化同樣是值得輸出的文化資產。

他舉例說明，台灣工程師24小時輪班、追求極致的敬業精神，以及企業對品質的堅持與對創新的執著，這些都是台灣獨特的職場文化。透過《造山者》這類紀錄片，讓泰國社會了解台灣產業成功背後的精神內涵，而非僅止於表面的技術或資金。藍夏禮認為，這種廣義的文化交流能促進雙方在商業合作上的深層理解，實踐「以軟帶硬」的外交策略。

科技人共鳴 工匠精神最震撼

擁有科技背景的藍夏禮分享個人觀影感觸時表示，最打動他的是台灣工程師在艱困環境下，不計個人得失、為了讓技術在台灣紮根所展現的決心。「他們不只是想買技術，而是要讓技術真正在台灣生根發展」，這種使命感令人動容。

藍夏禮特別提到台積電創辦人張忠謀「大象也會跳舞」的理念。他說，台灣半導體業不盲目追求品牌光環，而是專注將晶圓代工做到極致，成為全球不可或缺的夥伴。這正是台灣工匠精神與韌性的最佳寫照。

這場放映活動不僅是一次文化交流，更開啟了台泰在產業、人才、價值觀上更深層對話的契機。藍夏禮期許，未來能透過更多類似活動，讓泰國社會看見台灣的軟實力，也為雙方各戰略產業的合作奠定更堅實的基礎。

