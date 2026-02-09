《造山者》曼谷首映獲迴響 駐泰代表藍夏禮談文化外交新思維

VISION THAI看見泰國

【看見泰國 VisionThai】台灣半導體紀錄片《造山者》(A Chip Odyssey)日前在曼谷舉行東南亞首映活動，吸引泰國產官學界、外賓及台商踴躍參與。這部記錄台灣半導體產業崛起的紀錄片，由在泰台北經濟文化辦事處擔任指導單位，與當地台商郭修敏、鄭紹敏(Linda Cheng)、林珠玲(Juling Patra Chirathivat)等人合作主辦。駐泰代表藍夏禮會後接受《Vision Thai看見泰國》專訪時表示，這次活動是官民理念不謀而合的成果，透過紀錄片讓泰國社會了解台灣半導體產業背後的創新與韌性精神，有助於深化台泰經貿合作。

《造山者》曼谷首映會TK Park場（左起）TK Park總監Assarin Nonthihathai、泰國台灣聖通（金色陽光）基金會董事Fanny Ho、駐泰代表藍夏禮、導演蕭菊貞、Trend Marble執行長林珠玲、聯合出品人沈邑穎、司儀袁家珮（來源：TK Park）
《造山者》曼谷首映會TK Park場（左起）TK Park總監Assarin Nonthihathai、泰國台灣聖通（金色陽光）基金會董事Fanny Ho、駐泰代表藍夏禮、導演蕭菊貞、Trend Marble執行長林珠玲、聯合出品人沈邑穎、司儀袁家珮（來源：TK Park）
《造山者》曼谷首映會River City Bangkok(RCB)場（左起）RCB董事總經理Linda Cheng、聯合出品人沈邑穎、駐泰代表藍夏禮與夫人、導演蕭菊貞、曼谷市副市長Sanon Wangsrangboon、AIT亞洲理工學院校長李百祺、司儀Sharon Yuan、RCB行銷業務總監Toby Lu（來源：曼谷河城）
《造山者》曼谷首映會River City Bangkok(RCB)場（左起）RCB董事總經理Linda Cheng、聯合出品人沈邑穎、駐泰代表藍夏禮與夫人、導演蕭菊貞、曼谷市副市長Sanon Wangsrangboon、AIT亞洲理工學院校長李百祺、司儀Sharon Yuan、RCB行銷業務總監Toby Lu（來源：曼谷河城）

官民協力水到渠成 台商發起獲代表處支持

藍夏禮說明活動緣起時指出，這是一場「水到渠成」的合作。代表處正思考如何將這部入圍金馬獎最佳紀錄片的作品推向海外，而泰國台灣聖通（金色陽光）慈善基金會董事長郭修敏初次觀影後深受感動，數度熱淚盈眶，主動發起這次公益放映。雙方一拍即合，並獲得在泰台商團體熱烈響應，由世華工商婦女企管協會泰國分會、拉加邦台商聯誼會、吞武里台商聯誼會、曼聯台商聯誼會、春武里台商聯誼會、北覽台商聯誼會、華商經貿聯合會、工廠警察協會共同協辦。'

媒體夥伴《Vision Thai 看見泰國》創辦人李致德，他回憶：「當時在第六屆海外十大傑出青年頒獎觀影活動與郭董事長一起觀影，她當場就說要把這部片帶到泰國，沒想到短短數月就真的實現了，她的行動力令人佩服。」

泰國台灣聖通慈善基金會董事長郭修敏與《Vision Thai看見泰國》創辦人、第六屆海外十大傑出青年得主李致德於曼谷放映會上合影（來源：看見泰國）
泰國台灣聖通慈善基金會董事長郭修敏與《Vision Thai看見泰國》創辦人、第六屆海外十大傑出青年得主李致德於曼谷放映會上合影（來源：看見泰國）

本次活動於2月7日至8日在曼谷centralwOrld的TK Park與昭披耶河畔的曼谷河城(River City Bangkok)舉行四場放映。河畔場次特別規劃為戶外星空電影院，搭配專業無線耳機設備，讓觀眾在河景夜色中觀賞傳奇作品。

駐泰代表藍夏禮於曼谷河城場致詞（來源：曼谷河城）
駐泰代表藍夏禮於曼谷河城場致詞（來源：曼谷河城）

《造山者》由金馬獎最佳紀錄片導演蕭菊貞執導，CNEX聯合出品、資深媒體人蔣顯斌與陳添順監製，耗時5年製作、訪談80位關鍵人物。紀錄片深入訪談台積電創辦人張忠謀等產業關鍵人物，呈現台灣工程師在技術封鎖、資源有限的困境下，如何憑藉決心與毅力打造出世界級的半導體產業。這部片不僅是產業發展史，更是台灣人韌性與創新精神的縮影。

美麗、創新、韌性 台灣經驗助泰國產業升級

談到紀錄片對台泰經貿的潛在幫助，藍夏禮引用他日前接受泰國《泰叻報》(Thairath)專訪時的總結，認為台灣對泰國的意義可以用三個關鍵字概括：「美麗、創新、韌性」。他指出，「泰國擁有東南亞重要的工業基礎，但近年面臨經濟轉型壓力，急需注入新動能重新出發，而台灣在半導體、精密製造等領域的創新能力與韌性精神，正好能協助泰國產業升級。」

文化外交新思維 職場精神也是軟實力

到任約半年的藍夏禮，將這場活動視為任內推動台泰文化交流的重要起點。他提出突破傳統框架的觀點，強調「文化」不應侷限於藝術展覽、書展或電影節，台灣的商業模式、工作態度與職場文化同樣是值得輸出的文化資產。

他舉例說明，台灣工程師24小時輪班、追求極致的敬業精神，以及企業對品質的堅持與對創新的執著，這些都是台灣獨特的職場文化。透過《造山者》這類紀錄片，讓泰國社會了解台灣產業成功背後的精神內涵，而非僅止於表面的技術或資金。藍夏禮認為，這種廣義的文化交流能促進雙方在商業合作上的深層理解，實踐「以軟帶硬」的外交策略。

科技人共鳴 工匠精神最震撼

擁有科技背景的藍夏禮分享個人觀影感觸時表示，最打動他的是台灣工程師在艱困環境下，不計個人得失、為了讓技術在台灣紮根所展現的決心。「他們不只是想買技術，而是要讓技術真正在台灣生根發展」，這種使命感令人動容。

藍夏禮特別提到台積電創辦人張忠謀「大象也會跳舞」的理念。他說，台灣半導體業不盲目追求品牌光環，而是專注將晶圓代工做到極致，成為全球不可或缺的夥伴。這正是台灣工匠精神與韌性的最佳寫照。

這場放映活動不僅是一次文化交流，更開啟了台泰在產業、人才、價值觀上更深層對話的契機。藍夏禮期許，未來能透過更多類似活動，讓泰國社會看見台灣的軟實力，也為雙方各戰略產業的合作奠定更堅實的基礎。

