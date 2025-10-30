「造山者」海外放映 從晶片故事看見台灣價值

（中央社記者王心妤台北30日電）「造山者－世紀的賭注」是台灣首部聚焦半導體發展的紀錄片，現在走出台灣啟動秋季海外巡迴放映，導演蕭菊貞自稱是文化台灣隊，盼更多人從晶片故事看見台灣價值。

根據電影公司提供的資料，此次巡迴放映橫跨美國西部至東岸，包括亞利桑那鳳凰城、舊金山灣區、洛杉磯、紐約與波士頓等，最終抵達歐洲荷蘭，導演蕭菊貞、製片人陳添順與蔣顯斌皆出席，並與當地觀眾交流。

蕭菊貞表示，「我們很慎重地把這趟行程當成是一趟重要的文化交流行動，期盼讓更多國際友人從晶片故事也能看見台灣的價值，和我們的造山者精神。」她更自稱是文化台灣隊，期待讓世界看見台灣。

蔣顯斌提到，國際情勢快速變動的此刻，台灣故事更需要被理解，這部片不只是產業歷史，更是關於信念、集體與未來的對話，期待電影在不同文化間激盪出當代共鳴。

陳添順來自科技業，他表示，「我希望海外科技界的朋友，能看見台灣在技術之外，那股踏實、堅韌與團隊合作的力量。」（編輯：張雅淨）1141030