「造山者」溫哥華放映 (圖)

其他人也在看
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 26
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 285
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 19
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 75
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 51
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 107
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 23 小時前 ・ 4
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 33
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 49
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 232
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 63
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 8 小時前 ・ 4
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 17