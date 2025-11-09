「造山者」UCLA放映 導演：記錄台灣人共同命運

（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）紀錄片「造山者－世紀的賭注」前進加州大學洛杉磯分校（UCLA）放映，現場座無虛席，導演蕭菊貞表示，這部影片不只幫前輩留下歷史，更記錄下台灣人的共同命運。

這場「造山者－世紀的賭注」放映會由UCLA工學院、南加玉山科技協會、UCLA管理學院、UCLA亞太中心及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處舉行，現場270個座位滿座。

UCLA醫學院藥理系教授曾憲榮主持，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀、中研院院士暨UCLA材料工程系主任楊陽及UCLA電機工程學系講座教授王康隆致詞。

廣告 廣告

本片在美國巡迴放映，橫跨西部至東岸，包括亞利桑那鳳凰城、舊金山灣區、洛杉磯、紐約與波士頓等，最終抵達歐洲荷蘭，導演蕭菊貞、製片人陳添順與蔣顯斌隨片座談。

蕭菊貞在映後座談表示，這部影片感動觀眾，因為片中人物在困境中展現韌性，尤其台灣在60、70年代面臨國際局勢的壓力，半導體產業在這樣艱困的環境下誕生，「原本只是想幫前輩留下歷史，後來發現拍的是台灣人的共同命運」。

蕭菊貞說，希望大家看到的不只是台灣半導體產業的成功，更是那些在艱困環境當中依然努力向前的人們。（編輯：張芷瑄）1141109