造林換碳權 環團：應考量天災避險

為落實《巴黎協定》第6條規範的國際間減量額度（碳權）交易，我環境部與友邦巴拉圭環境及永續發展部於今年10月簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，其中一項合作是擬在巴拉圭造林取得碳權，預計明年3月進一步討論細節。環團則指出，造林獲得的減量效益容易因大火等意外消失，建議雙方拉長監測期，直至風險降到最低為止，並事先規畫緊急應變機制，以防萬一。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，目前規畫台灣作為出資方造林並取得碳權，今年派員前往巴拉圭、瓜地馬拉跟貝里斯等森林資源豐富的中南美洲國家，其中巴拉圭持有溫室氣體排放清冊，且該國也與新加坡展開碳權合作，較適合為合作對象。

廣告 廣告

至於造林面積、所需資金、碳權的用途，雙方預計明年3月前有進一步討論，但合作一定會在《巴黎協定》第6條規範下進行。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇表示，為了確保碳權的高品質，台灣與巴拉圭展開合作，應各備有國家登記冊，記載碳權專案的邊界、採用的方法學、驗證、註銷等資訊，並為每噸碳權標上編號，以利掌握流向，避免碳權被重複使用，前述資料也應公開，允許公眾監督。

她指出，目前在國際流通的碳權，主要買家為大型石油公司，用於抵換其永久性的排放，造林專案卻可能因為大火、蟲害等意外，導致已儲存的碳不見，建議台巴能拉長專案的監測期，直至確保管理得當，發生風險可能性降至最低，雙方也應事先釐清造林專案發生意外時，緊急應變機制及責任該如何分配。

中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基提到，從造林到取得碳權，需要至少20年，國際上通常委由第三方專業廠商負責執行，但全世界規模最大的機構「Verra」發行的雨林碳權，曾被英國《衛報》質疑無實質減碳效益，建議環境部慎選委辦機構。

此外，造林過程若有木材被砍下，其再利用方式也應事先確認，建議可製成紙類產品，避免直接拿去燒，導致儲存的碳被釋放出來。