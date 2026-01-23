苗栗縣造橋鄉農會昨（二十三）日舉辦苗栗造橋南瓜季栽培示範推廣計畫，縣長夫人陳美琦前往牛奶故鄉種植超大南瓜，為五月九日、十日南瓜季活動暖身。夫人感謝農民的用心與付出，強調縣府會繼續以實際行動陪伴農民，透過輔導、品牌推廣讓在地農業能夠穩定發展，讓農民更有信心，年輕世代回鄉投入農業，讓苗栗的農村保更有活力更有價值。

造橋地區具備良好土壤與氣候條件，南瓜為具發展潛力之特色作物之一，造橋鄉農會透過栽培示範推廣活動，有助於農友建立適合在地環境的栽培管理模式，進一步強化造橋南瓜產業基礎，提升產量並增加農民收益，到各縣市推廣造橋優質南瓜，同時讓民眾認識在地農業特色，推廣食用在地、支持在地農業理念。

造橋鄉農會總幹事吳美慧表示，造橋南瓜季今年邁入第十八年，目前造橋鄉南瓜種植面積逾十公頃、品種達五種以上，今年一月多共發出二萬株苗開始栽種食用南瓜，南瓜季活動將於五月九日、十日，昨天種下大南瓜，期望屆時能長大到五百斤。

理事長陳琦芳說明，大南瓜栽種仰賴水分、溫度的專業管理，而食用南瓜預計四月份推出，觀賞用南瓜將於二月中旬之後開始種植，將打造一百公尺的南瓜隧道。