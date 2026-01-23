造橋南瓜栽培示範 盼精進技術、形塑品牌

精進南瓜栽培，苗栗造橋盼形塑品牌形象。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉每年約5月初舉辦的南瓜季活動已經打開知名度，且位於造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道內造型多樣的南瓜也成為打卡景點。造橋鄉農會為持續推廣南瓜並提升農友栽培技術與產品品質，今天舉辦栽培示範活動，期盼藉由現地示範、技術交流及成果展示，協助農民精進栽培管理，更希望塑造橋南瓜品牌形象。

造橋鄉農會表示，栽培示範活動導入適合在地環境優良南瓜品種，並配合合理化施肥、病蟲害防治及友善環境耕作管理措施，由專業人員進行現場解說與指導，希望透過栽培選種、技術改良提升南瓜產量、品質穩定度及整體生產效益。

廣告 廣告

造橋鄉農會總幹事吳美慧強調，造橋地區具備良好土壤與氣候條件，透過栽培示範推廣活動有助於農友建立適合在地環境的栽培管理模式，強化造橋南瓜產業基礎，也讓民眾認識在地農業特色，推廣食用在地、支持在地農業理念，更進一步形塑造橋南瓜的產地品牌形象，拓展行銷通路。

苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦說，縣府會實際行動協助農民，透過輔導、推廣品牌穩定發展在地農業。

【看原文連結】

更多自由時報報導

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

台南永康首場官辦年貨大街1/23-1/25登場 交通管制、停車規劃公布

北北基大雨特報 台南下探7.4度 17縣市低溫特報

6人叫外送抓包偷斤減兩! 王品狂跳針「只賠2人858元」上萬人罵翻

