造橋慶祝農民節 表彰績優人員

▲造橋慶祝農民節表彰績優人員縣長鍾東錦偕來賓賀節肯定農業發展。（記者江乾松攝）

苗栗縣造橋鄉各界三十一日舉行農民節慶祝大會，會中表揚農事推廣及農事生產等七十多位績優人員，縣長鍾東錦偕各界來賓表彰獲獎人員並向農民賀節。鍾東錦肯定農會與農民齊心努力，栽種的南瓜、文旦、茶葉和高麗菜等農特產品，品質好口碑佳；他並加強宣導擴大老人卡用途及下年學實施免費營養午餐等福利政策。

造橋鄉各界慶祝農民節活動，上午在造橋國小學生活動中心舉行，鄉農會三巨頭理事長陳琦芳、常務監事廖永善、總幹事吳美慧提前到會場迎賓，宣導各項農業政策、法令及防詐要領等；出席來賓有縣長鍾東錦、農業處長陳樹義、科長丁美君、農糧署北區分署長林傳琦，立委陳超明、縣議員廖秀紅、鄉長徐連斌及代表、村長等。會場則展示琳琅滿目農特產，成為會場另個吸睛的焦點。

表彰大會分別由縣長鍾東錦及分署長林傳琦等人，頒獎表揚在農事推廣績優人員二名，以及農事生產績優九人、家政推廣績優志工十二人、農村畜牧績優與優秀茶農各七人、文旦評鑑績優五人、優秀農村服務員十一人、有機友善耕與農事小組長獎各九人。

縣長鍾東錦恭賀得獎的傑出農民、績優農會人員與志工，感謝鄉農會長期配合縣府推動各項農業政策，協助農友開發更具經濟效益的農特產，許多農特產品已建立自己品牌和口碑；苗栗是農業大縣，而農業又是立縣根本，縣府將持續會同農會輔導農友，吸引青農返鄉，使農業經營朝向專業化、規模化發展。鍾東錦期許公所、代表會及農會能團結一致，充分展現農業領域的實力。

線長鍾東錦另加強宣導老人卡擴大用途及免費營養午餐兩項即將實施的政策。其中，老人卡部分，在縣議員大力支持下，預售每年以八千萬元到一億元預算，擴大用於購買農會農特產品、生活小舖用品和計程車，金額分別為一百元及二百元，目前正進行測試階段，年中即可實施；至於免費營養午餐，感謝鄉鎮市公所配合分擔經費，學生自一一五學年度開始可享用每餐六十元的免費營養午餐，未來等府財政趨於健全後，縣府會承接原本鄉鎮市公所配合的三十元，以減輕公所負擔。