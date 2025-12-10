造橋消防隊到校推廣滅火器與CPR教育 打造防災學習環境

▲滅火器操作。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】為提升學生防災意識與急救能力，造橋分隊今日派遣消防同仁前往育達科技大學辦理校園消防安全宣導暨 CPR 教學活動。消防人員向全校師生示範常見火災的初步處置方式，並以「拉、瞄、壓、掃」口訣講解滅火器的正確使用步驟。在隊員指導下親自操作滅火器，進行模擬滅火演練。

CPR 教學部分，消防隊員以專業模型示範胸外按壓技巧，強調按壓深度、頻率與位置的重要性，並提醒民眾施救時務必依循「叫、叫、壓」的流程，爭取寶貴的黃金救命時間。

消防局表示，持續推動消防教育、從校園紮根，是降低災害風險與提升全民防護能力的重要一環。未來將持續與各校合作，辦理更多元的宣導活動，期盼讓安全知識深入師生日常，共同打造更安心的學習環境。