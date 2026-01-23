造橋示範推廣南瓜栽培

苗栗縣造橋鄉農會二十三日舉辦苗栗造橋南瓜季栽培示範推廣計畫，為五月九、十日南瓜季活動暖身。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣造橋鄉農會二十三日舉辦苗栗造橋南瓜季栽培示範推廣計畫，為五月九、十日南瓜季活動暖身，期透過輔導、品牌推廣讓在地農業能夠穩定發展，讓農民更有信心，年輕世代回鄉投入農業，讓苗栗的農村保有更活力更有價值。

造橋鄉農會透過栽培示範推廣活動，有助於農友建立適合在地環境的栽培管理模式，進一步強化造橋南瓜產業基礎，提升產量並增加農民收益，到各縣市推廣造橋優質南瓜，同時讓民眾認識在地農業特色，推廣食用在地、支持在地農業理念。

農會總幹事吳美慧表示，造橋南瓜季今年邁入第十八年，目前南瓜種植面積逾十公頃、品種達五種以上，今年一月多共發出二萬株苗開始栽種食用南瓜，二十三日種下大南瓜，期望屆時能長大到五百斤。

理事長陳琦芳說明，觀賞用南瓜將於二月中旬之後開始種植，將打造一百公尺的南瓜隧道。

二十三日縣長夫人陳美琦、議員廖秀紅等人在農會理事長、總幹事帶領下，分別種下超大南瓜，夫人悉心覆土、澆水，希望大南瓜好好長大，並分享種植心得，她表示，小小一株苗可以長成五百到八百台斤，非常不可思議，非常期待南瓜長大的樣子，感謝農會的用心，藉由活動將全台灣各地民眾來到造橋，並將南瓜推廣到各地。