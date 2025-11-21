造橋鄉農會農村社區小舖展現深耕成果

造橋鄉農會成果發表農村社區小舖展現八年深耕成果。（記者江乾松攝）

造橋鄉農會日昨舉辦「農村社區農產品銷售據點成果發表暨國產鮮乳推廣活動」，共同見證造橋鄉農會多年深耕的成果。副縣長邱俐俐表示，肯定農會在推動農村產業升級、培育社區動能上的努力，並強調縣府將持續支持相關計畫，協助小農產品走向更穩健、更具競爭力的市場。

造橋鄉農會自一○六年成立「農村社區小舖」以來，秉持「在地生產、在地銷售、在地共享」的理念，八年來持續串聯小農、青農與社區力量，不僅協助建立穩定銷售平台，更透過品牌管理與品質把關，讓在地農特產品更具市場競爭力。

副縣長邱俐俐十九日偕同農業處畜產科長鄭忠財、農業部農糧署北區分署長林傳琦以及苗栗區農業改良場副場長鍾國雄等各界代表共同見證造橋鄉農會多年深耕的成果。活動現場除展售在地農特產品外，亦結合國產鮮乳推廣，安排鮮奶試飲、親子闖關及手作互動，寓教於樂，吸引許多家庭踴躍參與。

副縣長邱俐俐表示，感謝造橋鄉農會長期以來的投入與努力讓大家能在此看見農村堅韌的力量也能親身品味國產鮮乳最真實的新鮮滋味。她強調這份用心不僅展現了在地農業的活力更凝聚了社區的向心力同時也感謝鄉親一路以來的支持與陪伴讓農村產業能持續茁壯走得更穩健並祝福今日的活動圓滿成功期盼大家都能買得開心喝得安心帶著滿滿的收穫與喜悅回家。邱俐俐進一步指出，零關稅乳品進口政策雖讓市場選擇更多元，但也帶來挑戰，因此更需要社會重新認識國產鮮乳的價值，它不僅是一瓶牛奶，更是一條日夜運轉的產業鏈，凝聚乳農的專業與堅持，從牧場現搾到冷卻、檢驗、低溫殺菌，每一批都通過嚴格把關並確保溯源透明，消費者手中的新鮮正是這些流程共同守護的成果，也是乳業值得信賴的原因，她呼籲大家支持貼有「台灣鮮乳標章」的產品，因為每一次的選擇都是在支持在地生產、支持農民永續、支持國產品牌站得更穩。

最後邱俐俐表示，今天的活動不僅安排鮮乳品嘗，也結合造橋多樣農特產品展售，充分展現農村蓬勃的生命力。她指出，縣府近年來持續推動食農教育、農業創新與地產地銷，期盼讓更多人能喝到、吃到、看見苗栗的好，並進一步拓展農村更長遠的發展機會與市場。