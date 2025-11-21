造橋鄉農會農村社區小舖展現深耕成果
▲造橋鄉農會成果發表農村社區小舖展現八年深耕成果。（記者江乾松攝）
造橋鄉農會日昨舉辦「農村社區農產品銷售據點成果發表暨國產鮮乳推廣活動」，共同見證造橋鄉農會多年深耕的成果。副縣長邱俐俐表示，肯定農會在推動農村產業升級、培育社區動能上的努力，並強調縣府將持續支持相關計畫，協助小農產品走向更穩健、更具競爭力的市場。
造橋鄉農會自一○六年成立「農村社區小舖」以來，秉持「在地生產、在地銷售、在地共享」的理念，八年來持續串聯小農、青農與社區力量，不僅協助建立穩定銷售平台，更透過品牌管理與品質把關，讓在地農特產品更具市場競爭力。
副縣長邱俐俐十九日偕同農業處畜產科長鄭忠財、農業部農糧署北區分署長林傳琦以及苗栗區農業改良場副場長鍾國雄等各界代表共同見證造橋鄉農會多年深耕的成果。活動現場除展售在地農特產品外，亦結合國產鮮乳推廣，安排鮮奶試飲、親子闖關及手作互動，寓教於樂，吸引許多家庭踴躍參與。
副縣長邱俐俐表示，感謝造橋鄉農會長期以來的投入與努力讓大家能在此看見農村堅韌的力量也能親身品味國產鮮乳最真實的新鮮滋味。她強調這份用心不僅展現了在地農業的活力更凝聚了社區的向心力同時也感謝鄉親一路以來的支持與陪伴讓農村產業能持續茁壯走得更穩健並祝福今日的活動圓滿成功期盼大家都能買得開心喝得安心帶著滿滿的收穫與喜悅回家。邱俐俐進一步指出，零關稅乳品進口政策雖讓市場選擇更多元，但也帶來挑戰，因此更需要社會重新認識國產鮮乳的價值，它不僅是一瓶牛奶，更是一條日夜運轉的產業鏈，凝聚乳農的專業與堅持，從牧場現搾到冷卻、檢驗、低溫殺菌，每一批都通過嚴格把關並確保溯源透明，消費者手中的新鮮正是這些流程共同守護的成果，也是乳業值得信賴的原因，她呼籲大家支持貼有「台灣鮮乳標章」的產品，因為每一次的選擇都是在支持在地生產、支持農民永續、支持國產品牌站得更穩。
最後邱俐俐表示，今天的活動不僅安排鮮乳品嘗，也結合造橋多樣農特產品展售，充分展現農村蓬勃的生命力。她指出，縣府近年來持續推動食農教育、農業創新與地產地銷，期盼讓更多人能喝到、吃到、看見苗栗的好，並進一步拓展農村更長遠的發展機會與市場。
其他人也在看
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
（有影片）／控醣百分百 世界糖尿病日 二基推健康闖關
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】響應 2025 年世界糖尿病日，二林基督教醫院今（20）日上午在醫療 […]觀傳媒 ・ 1 天前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 1 天前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
115年元旦升旗路跑府前廣場登場 廣邀台北市民共迎新年第一跑
用跑步迎接嶄新的一年！臺北市政府體育局21日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，成為新年第一天最具儀式感的城市盛典。活動採線上免費報名，自11月21日中午12點至12月12日23點59分止，路跑限額3,000名，額滿即止。中時新聞網 ・ 9 小時前
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場 【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館 […]民眾日報 ・ 1 天前
TOYOTA 2026全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑，TOYOTA車主報名有機會獲得精美小禮！
Written by: Bear自2004年起，TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。而此次，2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！CarStuff 人車事 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 13 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 10 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前