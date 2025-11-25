造福光復偏鄉學生 遊覽車聯合會捐校車

花蓮光復國中原本的校車，9月因為馬太鞍溪堰塞湖溢流，泡水報廢，偏鄉學生通勤一度拉起警報，校方光是租遊覽車接送學生，每天就要花費一萬多元。

中華民國遊覽車全國聯合會得知後，及時伸出援手，2個星期內，整理好一輛45人座大型巴士，捐贈給學校當作校車，讓孩子通學更加方便與安全。

校車緩緩開進校園，這一刻對光復國中師生來說，意義重大，自10月7號復課以來，他們終於迎來了新校車。

光復國中校長 黃建榮：「馬太鞍溪(堰塞湖)溢流之後，學校的校車 在水災中泡水了，有一段時間 校車還沒到位之前，我們是用租賃遊覽車，來協助接送學生上下學。」

中華民國遊覽車全國聯合會理事長 魯孝亞：「每天租用車輛 這個經費，租用一天 要一萬多塊，要在短時間裡面，找到一台校車並不容易，所以我們在短短兩個禮拜，將車子準備好之後，盡速送到光復國中來。」

配備GPS定位、數位行車紀錄器，可隨時掌握行車路線與學生搭車動態，這輛45人座大型巴士，不僅提升偏鄉學子通勤安全，也減輕家長和學校的負擔。

光復國中學生蔡佩儒：「之前就阿公 阿媽載，有的時候 家長會沒有時間，就要請別人載 會有一點麻煩。」

光復國中總務主任黃俊澤：「目前有27位學生坐校車，最遠有到阿陶莫(部落)，那70公里到90公里，是每天校車要開的里程，所以真的對於偏遠地區的學生，真的是很需要幫助的。」

光復商工校長 陳德明：「我們汽車科一樓，所有學生實習課所使用的設備，所有的車輛，全部都泡在裡面不能用。」

光復商工同樣災情慘重，汽車科教室與實習設備全都泡湯，還好各界愛心及時送達，不只警政署捐出3輛公務車，提供學生實習，遊覽車業者也主動提供建教合作機會。

光復商工校長 陳德明：「遊覽車公會，他有跟我們提到說，如果有機會的話，希望可以來協助幫忙，培育光復商工汽車科的孩子，成為大型車輛的維修的一個技術，如果有機會 學生未來在這一條路 ，也可以成為一個非常好的就業模式。」

加上新北市政府之前捐贈的45輛Ubike，方便光復國中、光復商工兩校學生通勤。一場災難，卻看見各界愛心接力，讓偏鄉學子求學之路，更加穩定。

