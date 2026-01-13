造福全台3.4萬病友！健保今年起推動3大給付方案 合計挹注3.7億

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

健保署自今年1月1日起推動三大方案，包含高血脂醫療給付改善方案、新增兒童癌症質子治療給付，增列重大外傷緊急手術或處置加成60%及100%，合計挹注3.7億元，預估一年約3.4萬人受惠。

健保為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%。（示意圖／pexels）

中華民國心臟學會理事長李貽恒說明，動脈粥狀硬化心血管疾病（Atherosclerotic Cardiovascular Disease, ASCVD）為國人十大死因，其中心臟疾病為第2名、腦血管疾病為第4名；低密度膽固醇（LDL-C）升高，則是ASCVD重要的危險因子。為降低心血管疾病對國人的威脅，建立ASCVD照護模式與個別治療LDL-C的目標，以期減少心血管事件造成次發性事件與死亡，改善群體健康。

健保署長陳亮妤進一步解釋，健保署積極推動論質計酬計劃，自112年起與國內九大醫學會籌劃推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，並共同訂定「動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）風險分級」及「台灣血脂管理臨床路徑共識」，鼓勵院所依循臨床路徑共識提供「極高風險」及「非常高風險」病人之追蹤與照護，方案中訂有收案照護費500點至2,000點及成功轉介費1,000點，方案於今年1月1日實施，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

此外，台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，依據國際臨床實證，質子治療係為一種先進的放射治療技術，透過精準且集中式高能量質子束，破壞腫瘤細胞，並大幅降低對周邊健康組織器官的損傷，與傳統放射線治療相比，更具降低副作用之優勢及降低後續罹患續發性二次癌症的風險，在兒童癌症治療具較佳的安全性與預後。

陳亮妤說明，本項優先給付於兒童癌症，並依放射線的吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，挹注1.05億點。

陳亮妤強調，健保為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，新增病患在急診就醫2小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成100%；若在2小時至4小時內得加成60%，預計挹注1.54億點。台灣外傷醫學會郭令偉秘書長表示，在學會爭取下，本項額外加成獎勵費用規範優先分配於第一線執行人員，以回應投入急重症照護之醫事人員辛勞。

