造紙三雄Q3營運報喜 「這檔」旗下14日股價逆風漲逾半根

造紙三雄第三季營運旺，永豐餘（1907）、正隆（1904）獲利年季雙增。其中永豐餘在永豐金等股利挹注下，第三季稅後純益15.08億元、年增93.2％，帶動前三季轉盈，每股賺0.87元；正隆受惠越南迎轉單提振工紙需求，加上原料價格調降，第三季稅後純益1.58億元、年增2.13倍，前三季每股賺0.17元。

8成營收獲利來自中國的榮成（1909），9月起在陸紙大廠一面喊漲價、一面停機減供下，榮成單月轉虧為盈，第三季虧損減至1.44億元，每股純損0.11元。榮成自結10月每股稅前盈餘0.05元，連續第二個月轉盈，前十月合併稅前虧損6.27億元，每股稅前虧損0.47元。

永豐餘旗下華紙（1905）為強化財務結構、活化資產增加收益，13日董事會通過出售桃園市觀音區工業區五小段18-7全部地號及部份18-3地號土地，交易總額約13.46億元，並決議出租觀音廠部分廠房及空地給元太科技，租期10年，每月租金約553.1萬元（未含稅）。

消息激勵華紙14日無懼大盤走弱，漲逾半根停板。 華紙早盤以12.4元開出，最低跌至12.1元，隨後翻紅最高漲至13.35元，漲逾半根停板，一舉站上5日線、月線及季線，終場股價上漲6.04％，收至13.15元。法人連續2個交易日買超，合計買超2151張。

展望第四季，榮成、正隆、永豐餘表示，兩岸、越南等地年節包裝需求升溫，中國、越南都有漲價，有益營運。正隆透露，中國持續轉進東南亞出貨，越南迎轉單，在美國廢紙原料價格年減2成，工紙價格從10月到11月調漲約2％，帶動紙箱上漲約2至3％，正隆工紙廠全能生產，第三季毛利率從15.5％拉高至17.5％。

