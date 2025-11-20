造紙業把垃圾變黃金！ 廢紙容器、紙箱「轉廢為能」創造新價值
動動手指，美食外送立刻送上門，不過每次用完餐後，桌上總會留下滿滿紙盒、紙碗、紙杯，這些外帶紙容器最後都到哪裡去了？
來到全台最大的廢紙容器再生處理廠，現場堆置著六、七百噸用過的紙杯、紙餐盒。這些表面塗有塑膠淋膜的紙容器，曾是回收紙廠的大麻煩，但現在業者透過淋膜紙處理系統，做到紙塑分離，讓紙容器不再是垃圾，得以被有效利用。
廢紙容器堆積如山，全台一年消耗超過八十億個。每批進入廠區的廢紙容器，都要經過嚴格稽核與檢測，留下符合再生標準的回收原料，確保純度與品質。
分類後的紙容器經輸送帶送入大型散漿機，利用水將紙纖維與淋膜徹底分離。造紙公司大園廠副課長劉立文指出，分散後的漿料經加壓浮除系統清洗，去除雜質與殘留漿料，留下乾淨紙漿，再送入漿板機進一步成型。同時，紙容器中的防油防水塑膠淋膜也能再利用，轉製成可發電的固體再生燃料，減少煤炭使用。造紙公司大園廠經理張子傑指出，這些替代燃料可取代製程中的部分煤炭，降低碳排放。
大園廠建立完整的紙容器再生處理一貫化產線，部分取代進口紙漿原料，降低產品碳足跡，廢紙容器年處理量達17.6萬公噸，足以消化全台超過一半的回收量。廠長陳青山表示，如果沒有回收，廢紙容器將產生更多廢棄物，目前廠區每月回收約六千噸，產能利用率達五至六成，未來目標提升至七至八成。
在台中后里廠，造紙公司打造完善的紙容器循環再生體系，每年處理全台三成、一百萬公噸的回收紙，並導入AI管理推動能源轉型。截至今年十月，廠區共使用12.89萬噸替代燃料，減少4.76萬噸煤炭用量，碳排降低4.67萬噸二氧化碳當量。后里廠長陳志誠表示，每張廢紙回收使用率可達六到八次，並透過散漿機及IP設計提升效率，動力節省二成至二成五，以達到淨零減排。
造紙公司管理處協理吳文棧補充，后里廠設置全台最大的生質能氣電共生系統，每年可減少八萬多公噸煤炭使用量。致力於資源全循環，工業用紙回收利用率達97.7%，水資源循環率96.3%，廢棄物資源化率98%，每年持續投入綠能減碳，2024年較前一年減碳量達七萬公噸二氧化碳當量。
在彰化二林，另一家造紙廠將廢紙箱轉化為可持續再利用的資源。回收紙磚來自國內外，每塊約一至二噸，全年回收量高達386萬噸，最終成為造紙材料。原料包含寄送包裹用紙箱、大型搬家紙箱及市場蔬菜分裝箱，並混合使用來自美國、日本與菲律賓的不同纖維。永續辦公室經理林器暉表示，長纖維與短纖維在造紙製程上都是重要原料，因此從不同國家蒐集廢紙以做原料配料。
回收廢紙再生比傳統砍樹造紙減碳，每生產一噸紙可減碳5.3公斤。以去年的產量計算，相當於減碳二千萬噸，節省六千萬棵樹。專利技術使工業用紙99%以上由廢紙製成，搭配自動化設備，廢棄紙箱可直接投入生產。林器暉指出，最新超紙機搭配智慧設計，2024年碳排較2022年減少近二成。造紙業耗水量大，因此斥資近一億元設置廢水回收系統，每滴水可重複使用26次，廠區三座大型厭氧塔同時處理廢水與再生能源。林器暉說，厭氧塔將廢水中的有機物分解產生沼氣，用作燃料燃燒。
透過每個環節的設計，廠區每噸紙碳排量降低至0.7，並將鍋爐燃料從重油改為天然氣，碳排減少三成，空氣污染物排放降低七成。而紙箱廠引入大數據、機械手臂及無人車等自動化生產技術已涵蓋70%生產範圍，未來將持續擴大應用。低碳造紙技術結合綠色設計，每款紙箱以減量化、循環化、智慧化為核心策略。永續辦公室主任溫立安表示，紙箱採一片式包裝一體成型設計，瓦楞紙折痕填滿空間，使零件運送過程不晃動。
造紙業正一步步推進綠色轉型，從原料供應、生產製程，到客戶端及廢棄物處理，每個環節都涉及碳排放。藉由打造減碳生態系，產業實現轉廢為能，邁向2050淨零目標。
更多 TVBS 報導
響應淨零減碳 交通部將成立替代燃料平台
環境部推淨零綠生活餐飲指南 倡導「吃得永續」
芬蘭減碳創新 資料中心廢熱回收讓超市和城市暖呼呼
花王(台灣)榮獲天下永續公民獎、親子天下友善家庭職場獎肯定
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 2 小時前
最冷時刻來了！今晚低溫探13度 鄭明典揭雲圖神秘X：夜間有輻射冷卻
「入秋最強」的東北季風發威，目前冷高壓中心位置已來到離台灣最近的階段，今（19）日晚到明晨是最強、最冷時刻，北部低溫約在13-16度左右。前氣象局長鄭明典也PO出雲圖，說明台灣上空的「X」現象其實是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻，有些地方晚上還會降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
熱帶系統恐成颱風 賈新興：11/26、27東南水氣多
氣象專家賈新興今（20日）表示，未來10天持續受到東北季風影響，不過要注意，26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。中天新聞網 ・ 5 小時前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 1 天前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 1 天前
15家高風險蛋雞場「檢驗結果明出爐」 文雅畜牧場有望解除管制
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有禁用藥物芬普尼，至今仍未找出禁藥來源。政府採取多項措施因應，同意文雅畜牧場讓蛋雞進行換羽再產蛋，待農政與衛政單位檢驗合格後，可望解除管制移動限制。同時，相關單位正收集養雞場使用的殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考依據。中天新聞網 ・ 1 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 59 分鐘前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前