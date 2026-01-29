造艦回歸專業 以利符合作戰需求

潛艦國造原型艦「海鯤號」29日首度潛航測試，平安返航，離交艦的時間更近了，也是海軍造艦史新里程碑，值得國人期待與肯定。不過，因潛艦海測進度落後，外界關注焦點都落在海鯤號何時潛航？是否「潛得下去、浮得上來」？其實，潛艦成軍後的戰力是否符合作戰需求，才是最關鍵的課題，希望海軍嚴格把關，畢竟交艦的性能是不能打折扣。

海鯤號「潛得下去、浮得上來、可以發射魚雷」只是基本，當初設定的作戰需求，諸如可以在水下潛航多久時間、靜音設定數據等，一定要達標，特別是在中共反潛戰力大幅增進情況下，海鯤號交艦更需嚴格，不能輕易「放水」。

海鯤號建造過程中，民進黨大力宣傳，連下水儀式都是政治性十足，潛望鏡沒裝照樣敢進行，只為宣揚建軍成果和為選舉造勢，甚至訂出2024年提早交艦的時程，空口白話，明知做不到，但為了「抗中保台」，仍然說得臉不紅氣不喘。

如今，預訂去年11月的交艦期程已過，交艦期程延宕成為事實，反而讓背負太多政治使命的海鯤號，可以回歸專業，按部就班地進行後續海測、戰雷操作，更重要的是達到造艦當初設定的性能與作戰需求。

潛艦國造政策歷經3位海軍司令、3位台船董事長，終於讓海軍造艦跨出關鍵的一大步；潛艦原型艦「先求有再求好」的標準，但後續第二艘造艦時的作戰需求，一定要更好，而不是只能求有。

海鯤號承載太多的政治壓力，未來除了讓專業領軍造艦，也要聽取潛艦退將與官兵提出的真實意見，潛艦國造政策才算真正成功。