造血幹細胞捐贈驗血 外國人也可以建檔

今年度彰化最後一場，造血幹細胞捐贈驗血活動，日前在員林火車站前廣場舉行，不少民眾熱情響應。有位日本朋友特地從台北南下彰化建檔，他的朋友罹患再生不良性貧血，讓他決定加入建檔行列，也希望有機會能挽救其他血液疾病患者生命。

建檔者 辻浦弘道：「(有)外國人來做建檔嗎，很少 (很少 其實是很少)，(所以我們看到你真的很喜悅)。」

想要幫助血液疾病患者，這位28歲的日本朋友，特地從台北南下彰化建檔。

建檔者 辻浦弘道：「(朋友)他得了再生不良性貧血，他現在需要骨髓移殖，剛好有看到貴會，從八月開放給住台灣的外籍人士，也是可以做這個建檔動作。」

慈濟志工 鐘大爐：「他的行動力，給我們帶來很溫馨的感覺，也給我們很大的動力。」

他在台灣讀書，畢業後留下來工作，認識台灣的因緣，從311大地震開始，家中曾經收到台灣的救援物資，也在網路上看到許多台灣人對日本的鼓勵。

建檔者 辻浦弘道：「真的被感動到，然後，我後來到高中的時候，才會有想要到國外去讀書的念頭，那個時候我就馬上選擇台灣。」

美善循環交織出感人故事，在員林火車站前廣場舉辦的這場活動，是與員林青年獅子會攜手合作。

建檔者 黃靜儀：「因為捐(驗)血可以救人，代表員青獅子會，然後來參加這個活動。」

一起用行動守護生命，有更多人投入，就有更多機會挽救血液疾病患者。

