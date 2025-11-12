造血幹細胞配對率高 感恩警大生菁英

中央警察大學，從2018年開始，幾乎每年都會邀請慈濟志工，到學校去舉辦造血幹細胞建檔活動，七年來，已有7位警大學生成功配對，做了救人的菩薩，配對成功率約百分之一，遠高於非親屬配對成功率的十萬分之一，校方笑稱這是因為警大學生都是社會菁英，他們也樂於在學校推廣這樣的救人活動。

儘管已經捐過很多次血了，會暈針的吳泓銘還是毅然伸出手臂，抽血建檔，他說這是身為慈青社長的帶頭作用。

警大慈青社社長 吳泓銘：「針頭在插進去的時候就想說，有點擔心害怕，但看著，它(血液)開始慢慢流出來的時候，覺得心頭其實暖暖的，就想說，如果將來有機會能夠配對成功，幫助救了一個生命的話，也是功德無量。」

為慈濟骨髓幹細胞中心，增加新的存檔資料，桃園慈濟志工與中央警察大學合辦建檔活動。學校從2018年開始推廣這項救人活動，七年來，配對成功率約1%，遠高於非親屬配對成功率十萬分之一。

警大推廣教育訓練中心主任 劉嘉發：「他們都是我們台灣年輕人的菁英，特別挑選過，所以我們配對成功率，是非常地高，我覺得我們這個活動，應該要持續辦下去。」

中央警察大學校長 黃明昭：「我來現場看了我們學生，(建檔)相當踴躍，我非常感動，現在的學生這麼有愛心，而且這麼熱心公益，真的值得我們去敬佩他們。」

警大同學一得知校內有這樣的活動，很多人一早八點不到就來排隊了，餐車業者也在校方的邀約下，免費提供披薩，贊助一分公益的力量。

披薩餐車業者：「我們這一次準備的披薩是素食的 ，像是瑪格麗特，它是番茄片，還有一點點九層塔跟起司，非常好吃，然後還有另外是蔬食的，然後都是特別準備給我們，這次的(建檔)活動做，給大家吃的。」

警大總務處經理組組長 黃景明：「不管他(警大同學)是水上的，消防的，或是一般的警察，我們的工作就是救人、助人，所以這個(造血幹細胞建檔)是，這件是很有意義的事情。」

短短一個上午，就有231位警大學子，加入建檔行列，讓更多等待配對的血液患者，又增多了重生的一分希望。

