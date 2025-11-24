造訪澎湖水族館 來趟海底探險之旅

記者謝承宏／澎湖報導

位於澎湖白沙鄉的澎湖水族館，結合在地海洋生態、互動體驗與教育功能，是一處深受親子與教育機構歡迎的海洋主題場館。館內展示超過200種海洋生物，從在地的石斑魚、花園鰻，到色彩繽紛的小丑魚及大型魟魚等，並設有14公尺海底隧道與沉浸式主題展區，帶領民眾深入探索潮間帶、近海與深海等多樣海域環境，提供一趟兼具趣味與知識的海底探險之旅。

拱型海底隧道 嶄新體驗

澎湖水族館於民國108年完成大規模改建並重新開幕，改建後分為「生命湧泉」、「海洋探索」、「潛入夢想」和「保育小學堂」4大展區，並新增14公尺拱型海底隧道，為民眾帶來嶄新的觀賞體驗。依照生態系分類，設計出多個主題展區，包括「潮間帶生態區」、「澎湖近海展示區」、「深海探索區」與「海洋保育教育區」等。

每個展區皆以情境布景與真實海水環境打造，讓遊客能深入了解不同海域的生物樣貌。其中，「潮間帶生態區」模擬潮水漲退間的岩石與沙地地形，展示寄居蟹、海星、海膽與各式螺貝類，並設有開放式觸摸池，讓小朋友能親手接觸海洋生物，是館內最受親子歡迎的展區之一。

館內最吸睛的展品，莫過於「海底隧道」中優游的魟魚與鯊魚。當遊客穿越透明隧道，海底世界彷彿就在眼前展開，宛如置身海中。另一項熱門焦點是擁有鮮豔體色的「小丑魚生態缸」，不僅吸引小朋友駐足觀賞，也是解說員口中的海洋守護者，藉由牠們的生態介紹，帶出海洋共生與保育的重要觀念。

多元互動活動 教學兼具趣味

為提升教育效果與參觀趣味，水族館定期舉辦多元互動活動，並設有展示石斑魚、花園鰻等在地物種的專區，透過圖文與影音介紹，讓民眾認識澎湖海域生態的多樣性。其中，「小小解說員體驗」讓孩童擔任1日導覽員，培養自信與表達力；「餵食秀時間」則可近距離觀察魟魚與鯊魚進食，搭配現場解說，兼具知識與趣味；「海洋手作教室」鼓勵親子動手製作拼圖或標本，讓學習更富互動與記憶點。

定期戶外教學 培養保育意識

此處不僅是觀光景點，更肩負海洋教育與生態保育的使命。館內「海洋保育教育區」介紹澎湖沿海垃圾問題、珊瑚白化現象及保育工作進展，並透過互動螢幕與影片，呼籲民眾珍惜海洋資源。館方也與在地學校合作，定期舉辦戶外教學與導覽活動，讓孩子從小認識家鄉的海洋環境，培養保育意識。

澎湖水族館以豐富的海洋展示、多樣互動體驗與具教育意涵的展區設計，讓孩子在遊玩中學習、家長與師長陪伴共度驚奇的海洋冒險。不僅是熱門觀光景點，更是推廣海洋生態與環境教育的重要基地。無論親子家庭或熱愛海洋的民眾，都能在此探索海底奧妙，體驗寓教於樂的知識旅程，共同培養愛護海洋的意識，為臺灣的海洋文化與永續未來注入深厚力量。

大洋區的「餵食秀」可近距離觀察魟魚與鯊魚進食，搭配現場解說，兼具知識與趣味。（記者謝承宏攝）

「潮間帶生態區」可讓小朋友能親手接觸海洋生物，是館內最受親子歡迎展區之一。（取自澎湖水族館臉書）

海洋探索區採半露天設計，供民眾探索區域內海洋生物。（記者謝承宏攝）

魟魚是館內明星生物，可近距離觀察魟魚。（記者謝承宏攝）

館內展區以深藍燈光營造海底氛圍，結合互動展示與解說，讓民眾在寓教於樂中認識海洋生態。 （記者謝承宏攝）

館內最吸睛的展品，莫過於「海底隧道」中優游的魟魚與鯊魚，深受遊客喜愛。（記者謝承宏攝）