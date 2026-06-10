造訪紐約會眾議員 鄭麗文：推動台海和平避免美捲入戰爭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文造訪紐約皇后植物園，與紐約州眾議員金兌錫、李羅莎及皇后區區長辦公室移民中心主任顏星悅等美方政要進行交流。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文的訪美之旅抵達紐約，在美東時間8日造訪紐約皇后植物園，與紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）、李羅莎（Nily Rozic）及皇后區區長辦公室移民中心主任顏星悅（Starry Yan ）等美方政要進行交流。鄭麗文表達，台海局勢緊張將帶來極大風險，身在台灣的我們必須肩負起責任，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭。

鄭麗文造訪期間，紐約皇后植物園正在籌備「第13屆台灣國際蘭花展」。皇后植物園大使黃百齡致詞時強調，今年恰逢美國獨立250週年，同時也是植物園積極籌備「第13屆台灣國際蘭花展」的重要時刻，這項長期的合作夥伴關係不僅展現了台灣蘭花之美，更進一步鞏固了台灣與紐約多元社區之間的緊密連結。

廣告 廣告

鄭麗文也以台灣蘭花兼具堅韌與優雅的美麗特質，比喻台灣堅守和平的寶貴精神。她期許未來能有更多台灣蘭花在皇后植物園綻放，如同紐約海納百川的多元包容性，唯有透過多元化的並存，才能迎來真正的永續與繁榮。

鄭麗文強調，此行訪問美國最重要的核心目的，在於向美方朋友傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。她表示，台海局勢的緊張將為未來帶來極大風險，身在台灣的我們必須肩負起責任，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭，共同開創東亞和平、穩定與繁榮的新願景。

鄭麗文也表示，期盼美國能持續在亞太區域扮演關鍵的領導角色，積極扭轉目前區域內緊張與衝突的態勢，透過台美與國際間的實質合作，共同創建持久的和平，攜手讓亞太區域走向更加互利與繁榮的新局面。



金兌錫在致詞中高度肯定台灣社區在文化、外交上所扮演的領頭羊角色，並稱許此類文化外交是凝聚社區與國家的重要基石。李羅莎則回顧10年前造訪台灣時對「女性領導力」留下的深刻印象，並強調紐約與台灣之間的堅實友誼將歷久彌新。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文提和統公投很困難 張惇涵：不卑不亢、維持現狀是多數國人共識

抵紐約造訪中華公所 鄭麗文：兩岸不應再自相殘殺