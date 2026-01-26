造訪號稱首爾布魯克林區！喝咖啡買潮物超人氣聖水洞時髦必訪景點推薦

文／景點+ 張盈盈整理

被譽為「首爾布魯克林」的聖水洞，近年已成為旅人們造訪首爾時最炙手可熱的時髦聚落。這裡原本是製鞋工廠與小型加工業雜聚的老社區，卻因為一群年輕的藝術家與設計師進駐、重新翻修老建築，讓街區在保留工業痕跡的同時，也注入嶄新的創意能量。從因韓劇《鬼怪》而爆紅的咖啡街，到處可見極具個性的選物店、文青咖啡館與品牌旗艦店，形成獨特的新舊融合氛圍。這篇報導將帶你走訪 Tamburins 聖水旗艦店、onion，以及近年大受歡迎的 saladaeng temple，帶你一起感受聖水洞專屬的潮流魅力與生活風景。

圖 / 墨刻出版，以下同

聖水洞被稱作是首爾的布魯克林區

因曾作為韓劇《鬼怪》拍攝景點而開始受到觀光 客注意的咖啡街，原本是製鞋和各種小工廠林立 的地區，近年受到許多年輕的藝術及設計工作者 將這裡的老舊建築重新改造裝潢，揉合新舊風格 的氣氛深具衝突美感，成功的扭轉老街形象，而 有「首爾的布魯克林」之稱。

在首爾就是要喝咖啡

在聖水洞更是！





走在首爾街頭可以看到行人幾乎是人手一杯咖啡，走沒五步路即可看到連鎖咖啡廳或是獨立咖啡店，當地人甚至已經習慣睡醒先來 杯咖啡，或是餐後來杯咖啡作完美結尾。聖水洞做為首爾新興潮流聖地，咖啡館的進駐相當踴躍，注目程度也相當高！

韓國的咖啡文化可說是從1988 年舉辦的漢 城奧運全國西化運動開始，甚至可回溯至 1950 年的朝鮮戰爭，美軍進駐韓國的年代。 不管是手沖式咖啡，或是義式高壓烹煮咖 啡，在韓國都十分受到歡迎，除了手法上的 精進，也增加許多創意變化，也有人覺得韓 國咖啡除了香醇外，奶泡似乎也打得較細 緻，入口時小嘴一抿綿密奶泡便會黏在上 唇，在嘴邊形成一圈可愛的白鬍子。

Tamburins 聖水旗艦店

因韓國人氣女團BLACKPINK 的 Jennie 代言後爆紅的小眾香氛品牌 ── TAMBURINS 的第三間獨立門市 正式在聖水洞登場。 帶有斑駁冷冽氛圍的混凝土框架呈現 出獨特的工業風，大面玻璃牆也讓店 內視覺空間看起來更寬廣，也能更舒 適的購物。

Tamburins 聖水旗艦店

交通： 2 號線聖水站4號出口徒步約5分

地址：首爾城東區演武場五街八街；서울 성동구 연무장 5 길 8

電話：0507-1491-2126

營業時間：11:00~21:00

網址：www.tamburins.com/en/

saladaeng temple 살라댕템플

聖水最熱門的網紅餐廳非「saladaeng temple」莫屬，從需搭 乘接駁船進餐廳就話題十足，進入餐廳印入眼簾的就是大型的 佛像裝飾和充滿綠植的室內裝潢，而餐點的擺盤也是十分吸睛， 三層點心架的開胃小點是人氣菜單，口味也非常道地！

saladaeng temple 살라댕템플

交通：2號線聖水站3 號出口出口徒步約15分

地址：首爾城東區聖水二路16街32；서울 성동구 성수이로 16 길 32

電話：0507-1359-2289

營業時間：11:30~22:30

餐點價位參考：三層開胃小點₩ 43,000 、泰式咖哩₩ 43,000

onion 어니언

想要遠離人潮、更接近韓國日常生活，不妨撥空一 訪聖水洞，這裡有許多特色咖啡廳是韓國年輕人新 興打卡地點。其中以工業風格打造的「onion」，佔 地廣大的店面，不修邊幅的粗獷風格，深受年輕人歡迎。

onion

交通：2號線聖水站2 號出口徒步2分

地址：首爾市聖水洞阿且山路9街8；서울 성동구 아차산로 9 길 8

電話：070-4353-3238

營業時間：週一~ 五8:00~22:00，週六~ 日10:00~22:00 (L.O.21:30)

餐點價位參考：美式咖啡 ₩ 5,000、Pandoro ( 팡도르 ) ₩ 6,000

onion裝潢呈現不修邊幅的工業風格，怎 麼拍都好看！而店內麵包都是出爐自2 樓的烘焙坊，麵包出爐時洋溢著香味！

聖水洞之所以迷人，不僅是因為潮流品牌與話題咖啡館的聚集，更在於它以獨特方式保留了老城區的溫度與靈魂。走在街上，你會同時看到歷史痕跡、工業風景與創作者的巧思在同一個角落交會，形成既粗獷又細膩的質地。無論是沉浸在 Tamburins 旗艦店的美學空間、在 onion 感受老建築與咖啡香交織的魅力，或是在 saladaeng temple 找到屬於自己的靜謐時刻，每一站都像在蒐集城市的不同味道。

如果你正計畫前往首爾，不妨安排一天時間到聖水洞走走，很多人甚至說一天不夠呢！快去體會這個街區的節奏，聖水洞的活力、創意與故事，會讓你對首爾有全新的認識，也為旅程留下令人回味的記憶。

