造詣唸成「造紙」 黃國昌認錯：罰寫10遍

▲造詣唸成「造紙」，民眾黨立院黨團總召黃國昌坦承唸錯。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌昨日在立院質詢時，將造「詣」唸成「紙」，但這並非黃國昌首次念錯，早在今年3月在北所前聲援民眾黨前主席柯文哲時，黃國昌被抓包將「醫」字寫錯。對此，黃國昌今（21）日坦承，在直播時也曾將，他回去會罰寫10遍。

立院司法法制委員會昨日質詢時，黃國昌問憲法訴訟法第十七條文的意旨為何，憲法法庭書記廳長許碧惠回應，是在給予相對人知悉申請人所提出的意見，黃國昌隨即打斷並反問「那為什麼要用送達的？」他隨後表示「你是廳長，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『紙』應該蠻深」。黃國昌將造詣，念成造「紙」，在網路上引發熱議。

民眾黨立院黨團今日上午舉行「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，回應政院版財劃法。會後媒體詢問立院司法法制委員會質詢時，將訴訟法學造詣，念成造「紙」，黃國昌回應表示，「造詣念成『造紙』是我自己不好，口誤」，其實之前直播的時候好像就曾發生同樣的錯誤，沒關係，「我等下回去重新罰寫10遍」，希望下一次造詣不要念成造紙。

