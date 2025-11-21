「造詣」又唸成「造紙」！黃國昌認錯：是我不好…我回去罰寫10遍

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委黃國昌昨（20）日在立法院質詢時，將造「詣」唸成「紙」，畫面曝光引起討論。黃國昌今（21）日認錯，「是我不好、口誤」，沒關係，等下回去再重新罰寫自己十遍。

黃國昌昨天在質詢司法法制委員會質詢時，問到憲法訴訟法第十七條文的意旨為何，憲法法庭書記廳長許碧惠回應，是在給予相對人知悉申請人所提出的意見，黃國昌打斷對方還反問「那為什麼要用送達的？」他隨後又說，「你是廳長，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『紙』（應為造詣，唸成與紙同音）應該蠻深」。

黃國昌將造「詣」唸成造「紙」引起討論，但這也不是他第一次搞錯，他今年3月前往台北看守所遞狀，要替當時仍在羈押的民眾黨前主席柯文哲提自費延醫，就被網友抓爆將「醫」一字寫錯。當時黃國昌回應媒體時就稱，會增進自己的「造紙」，在媒體告知正確發音後，黃國昌還說，「真的滿慚愧的」，難怪自己在大學聯考跟司法官特考時，分數最低的是中文。

對於再次唸錯，黃國昌今天在民眾黨記者會接受媒體聯訪時認錯，「造詣跟造紙，這個是我自己不好、口誤」。黃國昌表示，之前直播好像就犯過相同的錯，「沒關係我等下回去再重新罰寫自己十遍，希望下次造詣不要講成造紙」。

