即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！





民進黨今天就年金改革議題發布民調記者會，並由發言人吳崢、民進黨政策會執行長吳思瑤說明；其中《中評社》記者在會中提問，如何看待高市早苗在中國威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」，還有醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。

廣告 廣告

吳崢先表示，謝謝《中評社》記者的提問，但必須指出其陳述錯誤，因為高市早苗完整回覆是，日方對於中國在1972年《日中聯合聲明》聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」表達理解與尊重。

因此，吳崢指出，如果有人、媒體或網路KOL帶風向稱「高市早苗也支持台灣是中國的一部分」，就必須解釋正確資訊，而高市早苗的原話是理解與尊重，若用白話文解釋就是「我聽到了、我知道了，我明白你的意思，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不一樣的事情」。

快新聞／不造謠不會死？網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨還原狠打臉

日本首相高市早苗。（圖／翻攝高市早苗X）

吳崢也點名，中方或很多網軍一直操作，很喜歡帶風向要恐嚇台灣人民，想讓台灣人覺得被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心，如同高市早苗在眾議院詢答時談《舊金山和約》中放棄台灣相關權利，不去評論台灣的法律狀態，當時也很多人帶風向稱「日本政府又和中國低頭、台灣又被切割」都是一貫的手法，就是要錯誤詮釋國際法的狀態，進一步打擊台灣人的信心。

他也補充，日本前首相石破茂今年3月初在國會被問類似議題，當時石破茂提出答辯書，內容則說日本政府歷屆內閣官方立場，都是對1972年《日中聯合聲明》當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，表達理解跟尊重，而日本政府也強調，《日中聯合聲明》不具法律效力。

最後，吳崢強調，近來國際上各民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7都高度表達對於印太地區、台海和平穩定的重視，這是國際上不變的立場，「不管是中國或是網軍，想帶風向打擊台灣人信心的做法不會成功，民主國家之間會互相團結支持彼此」。

快新聞／不造謠不會死？網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨還原狠打臉

民進黨政策會執行長吳思瑤。（圖／民視新聞）

另，吳思瑤也說，中國最近很急、很亂、也很慌，因此認知作戰無所不用其極；對於高市早苗的回答很清楚，就像她對於藍委翁曉玲所言年改終止，表達理解翁曉玲是要攏絡鐵票，也尊重翁曉玲的國會職權，但站在事實的真相、世代正義、國家財政永續的角度，絕對不認同。

對此，吳思瑤也指出，「理解且尊重」就是相對文雅的說法，與中國是否擁有台灣主權完全是兩碼子事，因此不需要中國興風作浪、見縫插針，也不需要隨之起舞。

原文出處：快新聞／造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉

更多民視新聞報導

怒斥藍白要總統「即問即答」違憲！卓揆霸氣喊：要被咆哮我去就好

李四川表態登記新北市長黨內初選！劉和然話中有話「這樣說」

李四川明年選定新北？鬆口「這時」將辭副市長 蘇巧慧震撼回應了

