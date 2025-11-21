造謠仔成藍白新產物？吳靜怡：陳智菡背後一定有高人指點

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指前新竹市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使原本250%容積率暴增到450％，林對此提告求償。台北地方法院20日審結，判決陳敗訴，要賠償林30萬。時事評論員吳靜怡揭開藍白造謠產業鏈內幕，直言陳智菡背後有高人指點。

吳靜怡今（21）日發文表示，造謠仔成為藍白新產物，同樣法院認證造謠，為什麼新黨北市議員侯漢廷至少表面上選擇公開向前經濟部長郭智輝道歉，想要止血，而白營一貫上行下效，陳智菡指控林智堅承諾兒童醫院容積率，遭法院判賠後仍堅稱自己「沒有說錯」？還繼續批評司法、宣布上訴，甚至發文「為司法致哀」持續反攻，永不認錯！

吳靜怡說，上訴本身就是一種「政治策略」，道歉對陳智菡而言比造謠更危險，鄉民笑稱，坐領高薪的「陳二十」，變成法院認證的「陳三十」！只要進入二審、三審，陳智菡就能給自己一個說帖「我不是造謠，案件還在審」，甚至還能夠偽裝自己成為政治受害者，民眾黨所有涉嫌犯罪者，都如此標配。

吳靜怡也說，陳智菡背後一定有高人指點，不然怎麼知道過去法院所提的刑事裁定內容？就如同侯漢廷、國民黨立委王鴻薇哪裡來的人力去跟監郭智輝、總統府秘書長潘孟安呢？「偏偏他們三個人，一個疑似撿了人家邊角料、一個還付錢買、一個是整天幫自己黨主席護航，正好都跟黃國昌有關！」

吳靜怡強調，「養狗仔、真造謠」狗仔案只是揭開了其中一角，藍白造謠產業鏈不知道運作多久了，利用未經查證的資訊製造爆點，再靠政治情緒把它擴散成重要輿論，簡直臭不可聞！

對於判決結果，陳智菡20日回應，她的發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴、製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

