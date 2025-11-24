造謠全民安全指引 劉世芳：這種人是公主病

▲內政部長劉世芳指出，相信提供錯假訊息的人不在台灣出生長大。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 為了提升全民防衛意識、強化社會韌性，近日國防部推出「台灣全民安全指引」，19日起展開家戶普發作業。怎料，卻有不少謠言稱浪費公帑、製造恐慌，還說要丟掉回收桶，對此，內政部長劉世芳今（24）日認為，相信提供錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大， 因為台灣每年有地震、天災，身處多災多難國家，「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」。

立法院內政委員會今日就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。

民進黨立委蘇巧慧質詢時質疑，「台灣全民安全指引」內容少了平時如何面對錯假訊息，你要怎麼處理，整本守則裡，只有19、20頁在討論資訊部分，平時對資訊部分，就只有第9頁，且只有談資安，沒有談如何面對錯假訊息，這本指引出來，就已經被攻擊成要「宣示作戰」、「要丟回收桶」，這就是不正確的訊息，這跟剛剛說稱，這是一本教台灣人民面對天災、人禍最好的指引不一樣。

劉世芳解釋，相信提供錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大， 因為台灣每年地震、天災，身處多災多難國家，我們要不要看一下裡面的內容，「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大，無論如何所有台灣人都不是公主王子，先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。」

蘇巧慧建議，這是一本如何面對天災、人禍時，要如何做平時準備，和災難來臨時的準播，不是一本宣告戰爭的書，國防部作為主責單位，在內容中，應增設台灣社會對錯假訊息的準備，再者，面對錯假訊息也應該公布，希望國防部、內政部利用這次詢答，將「台灣全民安全指引」目的報告台灣社會。

