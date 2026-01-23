即時中心／顏一軒報導

藍白兩黨在立法院八度杯葛總統賴清德提出的8年共1.25兆元的國防特別條例，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22）日表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，不能獨自承擔這項重擔，呼籲夥伴加大國防投資。不過，民眾黨秘書長周榆修則稱，兩張A4紙就要1.25兆，是「放棄監督」，僅對民進黨與總統賴清德「忠誠」而已。對此，身兼民進黨發言人的立委李坤城回批，國防特別預算條例更絕非周榆修所稱的「兩張A4」，呼籲在野黨不要為了杯葛而杯葛。





李坤城表示，讓國防特別預算條例儘速排審，本身就是最具體、最有效，也最合法合憲的監督方式。國防特別預算條例更絕非周榆修所稱的「兩張A4」，呼籲在野黨不要為了杯葛而杯葛，口頭上說支持國防，實際行動卻一再阻擋國家強化自我防衛能力，請民眾黨主席黃國昌在最後一週立委任期內，讓軍購條例付委討論，做一個對國家忠誠的反對黨。

李坤城指出，很遺憾周榆修與部分在野黨人士及藍白側翼一樣，不分是非、持續散布「兩張A4就要1.25兆」的不實說法；這樣的錯誤訊息早已被國防部與許多熱心網友澄清，國防特別預算條例不僅不只兩頁，條文中也已清楚列出未來主要採購項目與國防強化重點；然而，周榆修卻選擇持續引用不實謠言，刻意混淆視聽。

他強調，周榆修曾擔任本黨國會助理，對立法院議事程序理應相當熟稔，不可能不知道目前國防特別預算條例已在程序委員會遭到連續九次阻擋，連委員會審查的門都進不了，更遑論其所稱的「在野黨要強力監督」。

李坤城砲轟，民眾黨放著現成的條例不排審，卻又宣稱要另行自提特別預算條例，不僅於法無據，更是捨近求遠，令人匪夷所思，也不禁讓人質疑，屆時民眾黨版的特別條例，究竟又會是幾張A4。

最後，李坤城奉勸藍白兩黨，讓國防特別預算條例儘速排審，停止以不實謠言作為無理杯葛的藉口，真正做一個遵守憲法、尊重制度的在野黨，讓台灣人民清楚看見你們是否真心支持台灣的自主防衛。





原文出處：快新聞／造謠兩張A4要1.25兆！藍白九度惡擋國防預算 民進黨砲轟傷害台灣

