造謠台灣捐80億讓蕭美琴演講 1嫌機場被逮、1嫌已到案說明

副總統蕭美琴登歐洲議會演講，被視為外交一大突破。（外交部提供）

副總統蕭美琴日前到比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表專題演說，被視為外交一大突破。網友卻在Threads造謠「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，警方調閱IP位址追查，鎖定盧姓男子、陳姓男子涉重嫌；陳男今天（12日）下午3時許從國外返台，警方到機場逮人，盧男則已到案說明。

蕭美琴在歐洲議會發表演說，也是我國元首級高層首次於外國國會發表演說，一名網友9日卻在Threads發文：「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」對此，總統府發言人郭雅慧表示，消息實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

廣告 廣告

警方獲報後調閱IP位址追查，確認是網友盧姓男子製作、散布蕭美琴赴歐盟議會演講的不實哏圖；陳男則是散布不實貼圖寫下不實言論，且陳男發文時不在台灣；陳男今天下午3時許返台，警方到桃園機場逮人，陳男表示看到很多人在Threads散布這篇文章，一看到法國BBC報導就知道是反串文，本身覺得很好笑就跟著轉發，不清楚違反什麼法律。

警方指出，盧男與陳男已違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款的散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，將依法移送台北地院簡易庭依法裁處。





更多《鏡新聞》報導

71歲婦掏4000元要姪兒「總統選侯友宜」 被判2年還要罰20萬元

週刊爆出的關係人全部找過他 陳柏惟：黃國昌是我的備胎

館長中國幫賴清德「尋根」被抓包P圖 挨批舔共還蹭總統聲量