造謠台灣花80億歐元讓蕭美琴演講！ 陳姓網友搭機返台秒被警方約談

陳姓男子（紅圈處）在網路上發文造謠，警方於機場逮人。（翻攝畫面）

副總統蕭美琴7日於歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會發表演說，展現台灣外交突破。一名網友卻在社群上散播不實訊息，聲稱「台灣捐了80億歐元才換來演講機會」。總統府事後嚴正駁斥為惡意捏造，並報警處理。警方今（12日）掌握消息於機場守候，陳男一落地就被警方帶回約談。

警方調查指出，該男子日前在社群貼文中造謠：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘口水。」此言論迅速引發網路熱議。刑事局接獲通報後，立即要求平台下架貼文，並根據社群足跡鎖定陳男身份，確認他當時人在日本。

總統府嚴正澄清

總統府發言人郭雅慧9日指出，相關內容完全屬惡意捏造、毫無根據。府方已通知警政單位依法調查，強調不容許假訊息影響社會秩序與國家形象。

造謠恐觸法 警：將依法究辦

警方表示，陳男的行為涉嫌違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共安寧」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。警政署也呼籲，言論自由並非散播假訊息的藉口，民眾應查證資訊真偽，避免成為謠言傳播者。

警方掌握陳男返台航班，於今日下午3時許在桃園機場展開行動，，目前已將陳男帶回約談釐清案情，案件後續將依法偵辦。

