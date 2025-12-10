造謠徐巧芯抄襲論文 科大副教授評賴瑞隆兒霸凌案吐一句 全場炸鍋

一名私立科大副教授造謠徐巧芯抄襲論文後急忙刪文，不少網友點進帳號一看「綠到出汁」。（資料照／鄧博仁攝）

一名綠營支持者為賴瑞隆兒子涉入校園霸凌案抱不平，批評媒體公正性，反指控徐巧芯論文抄襲，遭本尊在下方起底身分，竟是某私立大學的副教授，校方也證實確實是本人，強調其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與學校之立場無關，網友也點入該帳號，發現他曾評論賴瑞隆兒霸凌案，一句話讓全場炸鍋。

這名丁姓副教授在賴瑞隆兒子霸凌案新聞下方留言：「回頭看高虹安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，媒體的公平性在哪裡？賴瑞隆希望你記起教訓挺住，高雄人支持你」。徐巧芯看到後留言起底其身分，並表示本來自己下午就要去提告，順便一起連教授告一告，「法院見」。丁姓教授看到後隨即澄清自己是單純筆誤，已經發文更正並願意道歉。

丁姓副教授評賴瑞隆兒霸凌案稱「孩童之間的霸凌與他治理高雄市的能力有何關聯」，引爆網友怒火。（圖／翻攝自Threads）

網友點入該名教授的帳號一看，發現該名教授政治立場鮮明，且言論偏激，日前賴瑞隆8歲兒子霸凌女同學案件沸沸揚揚時，丁姓教授竟發文稱「孩童之間的霸凌與他治理高雄市的能力有何關聯，腦筋清楚一點好嗎？」更稱原本自己還在考慮要支持誰，看到藍白攻擊這麼猛烈，代表是最優秀的，因此要全力支持賴瑞隆。

許多網友看到「孩童之間的霸凌與他治理高雄市的能力有何關聯」忍不住留言痛批：「看完你留言讓我決定加入民進黨，這樣我孩子就可以隨便霸凌了，打人還會有一群青鳥幫忙洗地」、「明明大家檢討的是賴瑞隆的家庭教育和處理態度，白X青鳥一直洗風向說霸凌小孩，有人去關心過被痛毆的女童嗎」、「爸爸對不起你，沒關係不要怕，等爸爸當上市長後，爸爸全部幫你討回來，他們一個也別想跑」、「一個8歲兒子都管不好，還想管全體市民？」、「原來台大博士、大學教授挺霸凌」、「民進黨網內互打還怪藍白」、「名字注音完全不同還敢說筆誤，笑死」、「還以為是反串，看了一下每篇發文，才發現是最純的那批」、「不知道你兒子知不知道爸爸在Threads整天散播仇恨和恐懼」、「先解釋幹嘛刪文啦」、「難怪民進黨私德都很差，因為支持者就這德性」、「一定都是藍白害的，賴兒才會去霸凌女同學」、「阿伯你這神奇邏輯可以得諾貝爾獎吧」、「小孩霸凌不是重點，重點是在於後續的處置做為，等被鬧到新聞版面之後才要做處置？還在考慮支持誰？真是笑話」。

