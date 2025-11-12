造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 男回國嗆：把反串文當真的腦子有問題

陳姓男子(坐輪椅者)貼文「法國BBC報導台灣捐了80億歐元」換來副總統蕭美琴赴歐洲演講，今天入境桃園機場時被警方攔下，要求協助釐清。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟(IPAC)大會中發表演說，帳號caffrey802的陳姓網友發文說，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府事後澄清並報警。陳男下午搭機返回台灣，警方到桃園機場請他協助釐清。陳男向媒體記者說，那篇貼文是轉發，一看就知道是反串文，「光是法國BBC就夠扯了，覺得真是太好笑必須要轉發」。

陳姓網友涉嫌在網路散布不實言論，遭警方鎖定。刑事警察局掌握他在下午3點左右搭境桃園機場，通知移民署國境事務大隊在陳男通關時攔截。陳男得知警方意圖，同意協助釐清，刑事局員警借助航警局保安大隊一隊辦公室為陳男製作筆錄，陳男完成筆錄後，已經與刑事局員警依同離開桃園機場。

陳男去製作筆錄途中，媒體問他為何要發這篇文、80億歐元這數字是從哪得知？陳男回應，Threads上很多人在講在轉發，這是一則反串文，光是法國BBC就夠扯了！正常人都看得出是反串文，會把它當真的人是腦子有問題，這個真的太好笑了，必須要轉發。

至於這麼做有沒有犯法？陳男說，這就是一則反串文有反什麼法？就是覺得好笑才發文，現在連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎？

陳男(坐輪椅者)聲稱只是轉發Threads貼文，正常人都看得出是反串文，會把它當真的人是腦子有問題。(記者朱沛雄攝)

陳男(坐輪椅者)入境桃園機場被警方攔下，要求協助釐清。(記者朱沛雄攝)

