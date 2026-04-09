造謠有罪！控陳時中、蘇貞昌買疫苗貪1億美金 吳子嘉判8月定讞
《美麗島電子報》董事長吳子嘉造謠前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中在疫苗案中貪污1億美金，兩人強硬提起民刑事告訴。刑事部分一審依加重誹謗罪判吳子嘉8月得易科罰金之刑。吳子嘉上訴高等法院後，堅稱有查證，公訴檢察官則痛斥他涉案多起竟毫無悔意，建請法院判處不得易科罰金之刑。高院今天駁回上訴，維持吳子嘉8月徒刑，折合易科罰金24萬元，全案定讞。
吳子嘉在刑事部分有罪確定，但民事部分仍有部分纏訟中。蘇貞昌和陳時中當時各自對吳子嘉提出1000萬元民事求償，並宣布勝訴款項將全數捐作公益。蘇貞昌求償部分，一審2024年11月判吳子嘉賠90萬，二審駁回上訴定讞；陳時中求償部分，一審2024年7月判吳子嘉賠300萬元，二審減輕改判200萬元，但最高法院發回高院更一審，成為本案尚未定讞的最後一角。
檢方查出，吳子嘉於2022年5月，在Youtube網站等直播節目上，質疑「蘇貞昌政府、陳時中部長……A了一億美金」、「把合約封存30年不准看……白白貪污近30億台幣」，指控陳時中在採購BNT疫苗期間，讓民進黨立委吳秉叡、信東製藥公司介入，導致衛福部匯出定金美金5千萬元，與前鴻海集團董事長郭台銘採購價格有1億元的價差，據此推論蘇貞昌、陳時中涉貪。
吳子嘉向檢察官表示沒有誹謗，聲稱當時是透過上海復星醫藥公司在台灣的授權代表王秉豐（原名王國綸）提供的對話紀錄和文件，得知當時東洋公司董事長林全代理上海復星，本來要賣3000萬的BNT，1劑平均價格是美金28元，後來有人介入，衛福部才改成買200萬劑，導致東洋公司退出。
吳子嘉宣稱，郭台銘買的疫苗1劑單價為美金50元，若當時以每劑高出10元的價格簽訂疫苗合約，會讓我國政府出現美金1億元的損害，他才會在節目中指控陳時中、蘇貞昌涉貪，講話前經過查證。但檢方認定，吳子嘉的唯一消息來源只有王國綸，王國綸沒見過香港雅各臣公司、信東製藥人員，也沒參與談判，其消息也是他人「耳聞轉述」，北檢依加重誹謗罪嫌起訴吳子嘉。
一審北院去年開庭，陳時中出庭作證火力全開，左批吳子嘉「只根據轉載就說有貪污」，右K吳子嘉委任律師陳振東「把正式程序和非正式的程序混為一談，想證明我們（衛福部和信東公司）有私下接觸」，以不正確的訊息汙衊。一審去年9/24認定吳子嘉成立1次誹謗罪、1次加重誹謗罪，各判6月、4月，合併執行8月有期徒刑，可易科罰金。
吳子嘉上訴二審後仍堅稱有查證，他加碼強調，蘇貞昌的子弟兵、綠委吳秉叡當初介入採購案，東洋的合約才會出現轉變，其中仍可能存在污錢。檢方痛斥，吳子嘉涉及多起妨害名譽案竟不知悔改，建請法院重判不得易科罰金之刑，讓他入獄取得教訓。
二審今天上午駁回上訴，維持一審見解及量刑，全案定讞。
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