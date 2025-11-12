造謠砸錢換蕭美琴演講 他機場被逮！露笑：反串文違什麼法？
副總統蕭美琴7日在歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會並發表演說，卻有網友在社群平台上聲稱「台灣捐80億歐元才換來機會」，總統府澄清並報案。警循線鎖定陳姓男子涉有重嫌，今（11/12）下午前往機場逮人。陳男受訪則稱，一看到法國BBC就知道是假的，就是反串文，不懂違反什麼法律。
該名網友日前在Threads發文表示：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」引爆議論後，貼文10日刪除。
總統府強調這是惡意造謠，絕非事實，已請警政單位依法調查處理。刑事局循線查出發文者是陳姓男網友，陳男發文時人在國外，今下午3時許搭機飛抵桃園機場，警方即在機場逮人，並於移民署桃機入出境大隊偵訊室製作筆錄。
陳男在機場面對媒體拍攝，問他要不要戴帽子，拒絕稱「我又不是殺人犯」，接著笑笑地解釋發文原因，看到很多人在Threads發布相關內容，一看寫著法國BBC報導就夠扯了，「會把他當真的人是腦子有問題吧」，自己覺得很好笑就跟著轉發，就是一則反串文，不懂違反什麼法律，「現在是連發好笑的文都不可以了嗎？」
刑事局指出，陳男文章並非事實，違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款之情事。可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，之後會移送台北地院簡易庭裁處。
更多太報報導
【更新】連鎖麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙、洗錢9億！老闆蔡閔如羈押禁見
謝侑芯命案「完成調查」遺體尚無法領回 黃明志罪名將揭曉？警方吐1關鍵
法官籲總統「特赦」！8旬婦悶死癱兒一審判2年半 北院判決道盡「長照悲歌」有溫度
其他人也在看
造謠蕭美琴歐洲演講「台灣捐80億歐元」 男遭警方鎖定！將到機場逮人
副總統蕭美琴於本月7日在歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會並發表演說，備受國際媒體關注，卻有網友在社群平台上聲稱「台灣捐了80億歐元才換來這個機會」，引發輿論譁然。總統府隨即澄清非事實，並報警追查。警方掌握該男子身分與行蹤，發現他目前人在海外，預計於今（11/12）日下午返台，屆時警方將前往桃園機場攔查，要求說明。太報 ・ 17 小時前
網傳捐巨資換IPAC演講 涉案男返台（1） (圖)
網傳不實訊息稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。涉嫌發文的陳姓男子（圖）12日搭機返台，強調是轉發，認為「這是一個反串文，有犯什麼法」。中央社 ・ 15 小時前
黃仁勳訪台要產能！ 專家示警「晶片荒」：恐無足夠人力
黃仁勳訪台要產能！ 專家示警「晶片荒」：恐無足夠人力EBC東森新聞 ・ 17 小時前
網傳捐巨資換IPAC演講 刑事局送辦2男網友
（中央社記者黃麗芸台北12日電）網傳不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後，涉案陳男和盧男已到案調查完畢，將依法偵辦、裁處。中央社 ・ 15 小時前
鳳凰颱風中彰雲停課「她」堅持上班 隔天南投鄉民不罵了
鳳凰颱風來襲，中彰雲林等縣市於11日晚間宣布12日停班停課，唯獨南投縣不同調，引發民眾議論。南投縣長許淑華表示，決策是依據科學數據做出判斷，因南投不在陸上颱風警戒範圍內，且風雨未達標準。事實證明，12日南投確實風雨不大，印證了縣長的決定。同時，雲林縣則因小編誤發圖文，一度造成家長混淆，而台中市雖然停班停課，但因實際天候狀況良好，也引起市民不同評價。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
「80億換蕭美琴演講」造謠者身分曝 鍾年晃斥謠言荒謬：法國沒BBC
即時中心／林韋慈報導副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，廣受外界矚目；卻有謠言指「法國BBC報導台灣花80億歐元交換蕭美琴演講」，遭府方嚴正譴責假消息，並已通知警政單位依法調查。而網紅四叉貓（劉宇席）也起底造謠者過去背景，指其疑有特定政治立場，並擁有許多假帳號；媒體人鍾年晃也在政論節目上駁斥BBC是英國媒體，斥責謠言荒謬。民視 ・ 1 天前
男竊車持螺絲起子拒捕 高雄警壓制逮人送辦
記者張翔／高雄報導 三民第二分局11日下午接獲民眾報案，指稱停放於大昌二路的普通重型…中華日報 ・ 15 小時前
宜蘭傳藝大橋也有災情！車道淹成河道 車輛逆向險象環生
根據中央氣象署預報，鳳凰颱風於接近台灣過程中強度繼續減弱，今深夜到明天凌晨將逐漸減為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動過程再進一步變為溫帶氣旋。但因為颱風挾帶東北季風產生的共伴效應，不只在宜蘭蘇澳帶來嚴重淹水災情，今日下午宜蘭傳藝大橋也出現大淹水的情形。中天新聞網 ・ 14 小時前
林保署花蓮分署：馬太鞍溪堰塞湖流路未阻塞 (圖)
林業及自然保育署花蓮分署持續監測馬太鞍溪堰塞湖，花蓮分署12日說明，上午受天候影響，無法進行無人機空拍，依11日下午無人機拍攝影像解析，堰塞湖溢流口雖有沖刷下切，兩側邊坡也有局部崩塌，但目前流路並未阻塞。中央社 ・ 15 小時前
桃園49歲男假釋剛滿月又勒斃前女友 法院揭羈押理由曝光
更令人震驚的是，檢警調查發現，李男17年前就曾犯下幾乎一模一樣的命案，他於2008年間因不滿交往中的已婚歐姓女子提出分手，當場將對方勒斃，最終遭判刑18年6月，服刑10年後假釋出獄，2024年9月假釋期滿，沒想到才自由不過數月，竟又重蹈覆轍，再次因感情糾紛奪人性命。據了...CTWANT ・ 14 小時前
「台版柬埔寨」洩密案 新北刑大再逮1涉案律師送辦
「台版柬埔寨」案所經手的詐騙金額高達3.5億餘元。若有成員被捕、收押禁見，集團就找律師，利用到看守所律見機會、在警局警詢時，將筆錄、偵查資訊洩漏給詐團上游。台北地檢署9月才指揮新北市刑警大隊兵分10路發動搜索，拘提9名被告到案，其中被拘提包含鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天（12日）檢警又帶回律師孫全平，經警詢後被依洩密、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北檢複訊。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
網路謠傳南門市場將「全部拆掉」 桃市府駁斥：假消息
【記者張沛森／桃園報導】針對網路謠傳南門市場將「全部拆掉」，桃園市政府經發局今天（12日）鄭重澄清此為錯誤謠言，已造成民眾與在地攤商困擾，經發局對散播謠言者予以譴責。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園平鎮週一（10號）發生一起情殺案！49歲的李姓男子不滿女友提分手，兩人談判破局，李姓男子一氣下勒斃女友！現在被查出，這名李姓男子17年前，也因感情問題殺死女友！沒想到假釋出獄後，再度犯案！現在，檢方向法院聲請羈押獲准。員警開道指引救護車，救護車十萬火急，駛近這條偏僻小路，因為獲報一起殺人案件！目擊民眾：「那個女的被她的男朋友，用那個繩子把她拖進去，那邊給她勒死，很多警察還有救護車兩三台。」恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友。（圖／民視新聞）救護人員到場發現女子遭勒斃身亡，送醫宣告不治！驚悚殺人案發生在桃園平鎮區，嫌犯是49歲的李姓男子，10號早上六點半左右，他與51歲周姓女友相約談判，李姓男子不滿女友堅持分手，一氣下勒斃對方！他犯案後沒離開現場，持刀傷害自己後暈倒，直到下午一點半左右醒來，發現女友已沒了氣息才主動報案。事實上，李姓男子2008年，才因感情問題殺害女友入獄。目擊民眾（2008）：「我覺得是感情問題，因為這個男的比較年輕，（你看到的狀況是怎麼樣），我就看到她脖子有傷痕，好像被（勒死了）對。」恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友。（圖／民視新聞）當年，李姓男子因工作關係認識了已婚的歐姓女子，李姓男子不滿對方提分手，以拿回存摺為由約見面，在女友住處的地下停車場將女友勒斃！誇張的是，李姓男子犯案後還主動打電話給女友的女兒，說自己殺了她的母親！犯案後被判刑18年半，2019年假釋出獄，沒想到出獄後又犯案，犯案手法如出一轍。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德：「李姓被告經檢察官訊問後，認涉犯殺人罪嫌，向法院聲請羈押獲准。」17年前因談了場姐弟戀失手殺害女友，17年後的今天再度為了同樣的原因，為情殺人，這下又被送進牢裡。原文出處：恐怖情殺！17年前殺女友入獄 桃園男又「徒手勒斃」現任女友 更多民視新聞報導北市酒毒駕累犯名單公開！裁決所怒祭出「這2招」闖富商家洗劫600萬還想殺人滅口 囂張惡匪「仍有一人在逃」遭通緝最新／小草誣「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 造謠者入境被逮影像曝光民視影音 ・ 14 小時前
基本的禮貌呢？首爾景福宮驚爆疑中國客當眾便溺 南韓人全怒了
誇張！南韓首爾知名古蹟景福宮，竟有疑似中國觀光客在景福宮石牆邊的草叢中隨意便溺，光天化日之下做出如此離譜行徑引爆南韓人怒火，最後該男子被處以罰鍰，而同行做出類似動作的女子則未有任何處罰。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
黃國昌稱蕭美琴IPAC演說是借場地 吳崢反酸：你也去歐洲議會借一下
副總統蕭美琴近日到布魯塞爾的歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會，並在各國成員前發表演說。民眾黨主席黃國昌事後卻語帶諷刺地說，能到歐洲議會借場地對民進黨政府來說可能也是一種突破，「我們不忍苛責」。民進黨發言人吳崢則在網路節目反酸，不然柯文哲、黃國昌也去歐洲議會借借看場地、找歐洲國會議員來聽他們講話，並狠酸黃國昌妻兒找凱思股東李麗娟借房子登記戶籍、公司才真的是「借場地高手」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
謠傳「捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說」 卓榮泰：嚴查速辦
副總統蕭美琴近日應邀前往歐洲議會，向「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說。不過網路卻謠傳「台灣捐80億歐元換蕭美琴演講」，總統府日前已出面駁斥、外交部也報警處理，行政院長卓榮泰今（11日）表示，針對不實散播謠言者，將進一步追查，一定會嚴查、速辦。鏡新聞 ・ 1 天前
網傳捐巨資換IPAC演講 涉案陳男返台被刑事局詢問
（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）網傳不實訊息，稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。涉嫌發文的陳男今天返台強調是轉發，認為「這是一個反串文，有犯什麼法」，刑事局已請陳男協助釐清。中央社 ・ 15 小時前
群益金鼎證券榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎
群益金鼎證券長期重視投資人權益與資安防護，積極落實各項防詐措施與教育推廣，全面提升投資人對詐騙風險的警覺與辨識力。群益金鼎證券於11日榮獲台灣證券交易所頒發「反詐騙評鑑卓越獎」。總經理李文柱表示，近年投資詐騙手法日益多元，公司持續強化交易安全機制，異常交易偵測系統與智能風險控管，並透過多元宣導管道，包括社群媒體、官網專區及分公司宣導活動，提醒投資人警覺詐騙風險。在數位防詐方面，群益金鼎證券與資訊安全廠商合作，導入RSA偽冒網站及行動應用程式偵測與下架服務，並透過廠商即時通報偽冒訊息，主動向社群媒體檢舉違法廣告，有效降低網路投資詐騙風險。同時於官網設立「防詐騙專區」，持續揭露最新防詐資訊，並透過LINE、簡訊及電子郵件等多元管道向客戶發送防詐提醒，推播逾35萬則。響應證交所 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
【公告】富邦金控代子公司富邦銀行(香港)有限公司公告取得資產基礎證券
日 期：2025年11月12日公司名稱：富邦金(2881)主 旨：富邦金控代子公司富邦銀行(香港)有限公司公告取得資產基礎證券發言人：韓蔚廷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Bayfront IABS VII Pte Ltd 發行之資產基礎證券2.事實發生日:114/11/12~114/11/123.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:執行信貸委員會民國114年11月12日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:單位數量：無每單位價格：無交易總金額：不超過美金50,000,0006.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:SOCIETE GENERALE SA, 非實質關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（中央社財經 ・ 14 小時前
男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人
男造謠「台灣花80億」換蕭美琴歐洲演講 警方將在機場堵人EBC東森新聞 ・ 18 小時前