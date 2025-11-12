造謠砸錢換蕭美琴演講 他機場被逮！露笑：反串文違什麼法？

副總統蕭美琴日前在歐洲議會「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表演說（圖），卻被網友造謠是花錢買來的機會。美聯社



副總統蕭美琴7日在歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會並發表演說，卻有網友在社群平台上聲稱「台灣捐80億歐元才換來機會」，總統府澄清並報案。警循線鎖定陳姓男子涉有重嫌，今（11/12）下午前往機場逮人。陳男受訪則稱，一看到法國BBC就知道是假的，就是反串文，不懂違反什麼法律。

該名網友日前在Threads發文表示：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」引爆議論後，貼文10日刪除。

總統府強調這是惡意造謠，絕非事實，已請警政單位依法調查處理。刑事局循線查出發文者是陳姓男網友，陳男發文時人在國外，今下午3時許搭機飛抵桃園機場，警方即在機場逮人，並於移民署桃機入出境大隊偵訊室製作筆錄。

陳男在機場面對媒體拍攝，問他要不要戴帽子，拒絕稱「我又不是殺人犯」，接著笑笑地解釋發文原因，看到很多人在Threads發布相關內容，一看寫著法國BBC報導就夠扯了，「會把他當真的人是腦子有問題吧」，自己覺得很好笑就跟著轉發，就是一則反串文，不懂違反什麼法律，「現在是連發好笑的文都不可以了嗎？」

刑事局指出，陳男文章並非事實，違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款之情事。可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，之後會移送台北地院簡易庭裁處。

