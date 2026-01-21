即時中心／高睿鴻報導

台灣每天都會製造大量營建廢棄物，有些不肖業者為想辦法消化，可能就會劍走偏鋒、非法掩埋；沒想到，近日外界竟還謠傳，政府將放寬「營建剩餘土石方回填農地」禁令，隨後多間媒體跟進報導，且傳言越來越誇大，「重金屬與病原風險恐進餐桌」、「助長農地成棄土天堂」等駭人傳聞不脛而走。對此，農業部大力澄清，並無修正《農業發展條例》施行細則第2條之1的情形，營建剩餘土石方仍不得回填農地。

農業部闡明，農地改良之土質，已明定於農業發展條例施行細則第2條之1。該條例規定，農業用地為從事農業使用、而有填土需要者，其填土土質，應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物、或其他不適合種植農作物之物質，並不因土地所在區位等因素而有不同。

廣告 廣告

也就是說，不適合種植農作物之物質，均不能回填於農業用地，以避免該物質與土壤混雜難以移除，影響農業生產環境。又對於農地整地行為，農業部指，也應以挖填平衡為原則，不得以挖除原生土壤、再填入非農業種植土壤之物質，破壞農業生產環境之安全。

綜上述，農業部也再次強調，營建剩餘土石方內含物質是否安全，目前仍有疑慮；因此，對於《農業發展條例》施行細則第2條之1、農地填土土質之規定，不會改變。非屬適合種植農作物之土壤，均不得用於農地改良回填於農地，並無開放農地暫置、或直接回填營建剩餘土石方，以維護農業生產環境安全。

快新聞／造謠者超惡劣！竟傳政府將開放「營建廢棄物回填農地」 農業部打臉了

台灣每天都會製造大量營建廢棄物，有些不肖業者為想辦法消化，可能就會劍走偏鋒、非法掩埋。（示意圖／民視新聞資料照）

民進黨發言人吳崢今（21）也嚴正聲明，內政部及農業部均已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。他痛批，特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，本黨對此嚴肅抗議。

吳崢重申，任何將營建剩餘土石方，直接傾倒農地的行為均屬違法，政府將依法強力執法，絕不寬貸。中央也將持續與地方，共同確保土石方管理與去化措施符合法律規範、並積極媒合既有合法土資場協助去化，對於任何破壞農地的行為，必定嚴懲不貸。

原文出處：快新聞／造謠者超惡劣！竟傳政府將開放「營建廢棄物回填農地」 農業部打臉了

更多民視新聞報導

彈劾總統鬧劇「自家人也不挺」！藍白僅4人列席 議場唱空城畫面曝

快設定！阿蘇山直升機墜毀強烈撞擊 手機「車禍偵測」自動通報救命

創三年新高！住家治安滿意度86% 警察維護治安工作78%

