造謠花80億歐元換蕭美琴演講、製作不實梗圖 2人被約談送辦
〔記者邱俊福／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會於歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日於大會發表演說，卻有網友在社群網站發文，聲稱此事是因為台灣捐了80億歐元，甚至還PO不實梗圖；刑事警察局偵三大隊追查，昨約談製作不實梗圖的盧男到案，今天約談從日本返國涉嫌發文的陳男，2人將依違反社維法移送台北地方法院簡易庭裁處。
警方調查，本月9日，擔任一家健康諮詢公司負責人的53歲盧男，涉嫌從網路下載副總統蕭美琴演講的照片後，於照片內PO上「場地：我租的」、「會議：我贊助的」、「名聲：給我的」、「錢：老百姓出的」等文字。
同日，正準備跟老婆赴日本旅遊的41歲陳男，則在網路社群Threads PO文，指稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」，之後並PO上盧男製作的不實梗圖。
總統府事後澄清並報警，警方根據PO文者資料追查，分別鎖定盧男與陳男身分，進行約談。
昨天，盧男主動到台北市警松山分局接受約談，坦承自己從網路下載副總統蕭美琴演講的照片後，再於照片內PO上文字，動機則未進一步說明；另陳男則在今天下午跟老婆搭機返國，警方於機場直接約談到案，當時陳男因在日本扭傷腰部，一路坐著輪椅。陳男警詢時，表達文字與梗圖都是網路看到進行轉貼，僅是開玩笑。
刑事局強調，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。
