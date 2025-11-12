造謠蕭美琴歐洲演講「台灣捐80億歐元」 男遭警方鎖定！將到機場逮人

2025年11月7日，副總統蕭美琴在歐洲議會「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」專題演說。美聯社



副總統蕭美琴於本月7日在歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）大會並發表演說，備受國際媒體關注，卻有網友在社群平台上聲稱「台灣捐了80億歐元才換來這個機會」，引發輿論譁然。總統府隨即澄清非事實，並報警追查。警方掌握該男子身分與行蹤，發現他目前人在海外，預計於今（11/12）日下午返台，屆時警方將前往桃園機場攔查，要求說明。

據了解，該名網友日前發文寫道：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水。80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧表示，有關網路出現不實訊息，聲稱台灣捐贈80億歐元交換演講機會，這是惡意造謠，絕非事實。總統府已注意到該貼文，並請警政單位依法調查處理，呼籲民眾勿隨意轉傳假訊息。

警方接獲通報後，隨即成立專案小組追查。根據IP位址與社群足跡，確定發文者為一名姓陳男子。經比對出入境紀錄，陳男目前身在國外，警方據航班資料掌握，他預計於今下午返抵桃園國際機場。

警方將派員前往機場等候，待陳男入境後立即約談，釐清散布不實訊息的動機與來源。警方指出，由於陳男所發言論與事實不符，已涉違《社會秩序維護法》第63條規定：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」